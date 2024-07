Hommage, taille, visites : trois choses à savoir sur la montgolfière qui porte la vasque olympique au-dessus de Paris

Depuis vendredi soir, la vasque olympique flotte au-dessus de Paris, et ce, pendant toute la durée des Jeux olympiques, puis paralympiques. Et le choix de la faire voler dans un ballon dirigeable n'est pas un hasard.

C'est une des nombreuses séquences qui a marqué la grandiose cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques 2024, vendredi 26 juillet, à Paris. Dans un final émouvant, les athlètes olympiques Teddy Riner et Marie-José Pérec ont allumé la vasque olympique, après un passage de la flamme dans les mains des plus grands sportifs de France et du monde, marquant le début de ces Jeux en France. La vasque s'est ensuite envolée, et flottera au-dessus du Jardin des Tuileries pendant toute la durée des Jeux.

Un hommage aux frères Montgolfier

Si la vasque est transportée dans une montgolfière, ce n'est pas un hasard. Les organisateurs de la cérémonie ont fait là un clin d'œil à un exploit français. En effet, c'est à Paris que le tout premier vol habité de l'Histoire dans un ballon dirigeable a eu lieu, le 21 novembre 1783.

Ce jour-là, devant le Dauphin du roi, au château de La Muette, le physicien Jean-François Pilâtre de Rozier et le Marquis d’Arlandes montent à bord d'un modèle imaginé par les frères Montgolfier, Joseph-Michel et Jacques-Étienne. Les inventeurs travaillent sur ce projet depuis plusieurs mois, et réalisent un premier essai, à vide, à Annonay. Un deuxième vol a ensuite lieu au-dessus du château de Versailles, avec à bord du ballon, des animaux.

Gravure représentant un vol de montgolfière, au-dessus du jardin des Tuileries, le 1er décembre 1783. (GALLICA)

Le lieu de l'allumage de la vasque depuis le jardin des Tuileries, vendredi, porte elle aussi un symbole. Le 1er décembre 1783, quelques jours après le vol historique de Jean-François Pilâtre de Rozier, le physicien Jacques Charles, qui travaille sur un ballon à gaz rempli d'hydrogène, fait décoller son engin, plus puissant, plus sûr et plus sophistiqué, depuis les Tuileries, devant 400 000 personnes. Une centaine d’années après, en 1878, c’est à nouveau aux Tuileries qu’un ingénieur français, Henri Giffard, invente le ballon captif, composé d’un ballon à gaz et d’un treuil à vapeur.

Une flamme... électrique

Réalisée par le designer Mathieu Lehanneur, qui a aussi esquissé les torches et les chaudrons que l'on a vu tout le long du relais de la flamme, cette vasque est aussi une prouesse technique. Déjà, par sa taille, puisqu'elle fait trente mètres de haut, avec un anneau-flamme de près de sept mètres de diamètre. Le tout, transporté à 60 mètres de hauteur.

Cette vasque est aussi novatrice par sa technologie. Pour la première fois de l'histoire des Jeux, la flamme ne brûle pas grâce à des combustibles fossiles, mais est 100% électrique. L'anneau-flamme intègre 40 projecteurs pour éclairer le nuage, créé par 200 buses de "brumisation haute-pression", explique le comité d'organisation. Un dispositif développé par EDF et ses partenaires.

10 000 visiteurs par jour

La montgolfière flottera au-dessus du jardin des Tuileries toutes les nuits, à partir du coucher du soleil, pendant les Jeux olympiques. La journée, elle sera au sol et il sera possible de voir au plus près de la vasque. En effet, à partir de samedi 27 juillet, et pendant toute la durée de la compétition, 10 000 personnes pourront s'en approcher, de 11 heures à 19 heures.

Pour y assister, il faut s'inscrire à la billetterie gratuite, sur le site officiel. La jauge est fixée à 3 000 personnes simultanément, au rythme de 300 entrées par quart d'heure. L'occasion de toucher du doigt un symbole olympique, mais aussi, de visiter l'un des jardins les plus connus de Paris, avec plus de 14 millions de visiteurs par an.