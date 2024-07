La star internationale francophone a interprété le titre d'Edith Piaf depuis le haut de la tour Eiffel après l'allumage de la vasque olympique par Marie-José Pérec et Teddy Riner.

Une participation surprise en fin de show. Céline Dion, mondialement connue pour ses tubes Pour que tu m'aimes encore ou J'irai où tu iras a interprété L'Hymne à l'amour vendredi 26 juillet, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, depuis la tour Eiffel. Une prestation qui est intervenue juste après l'allumage de la vasque olympique, par Marie-José Pérec et Teddy Riner, les deux derniers relayeurs.

Aperçue à Paris depuis quelques jours, et reçue à l’Elysée le 24 juillet, Céline Dion n'avait pas confirmé sa participation à l'événement. Atteinte depuis décembre 2022 de la maladie incurable du syndrome de la personne raide, qui perturbe le système nerveux central, la star canadienne avait été contrainte d'annuler une tournée mondiale et ne s'était pas produite sur scène depuis quatre ans.

Sa participation au spectacle olympique marque son grand retour sur le devant de la scène. Il s'agit de sa seconde performance olympique : en 1996, la chanteuse canadienne avait déjà chanté son tube The Power Of The Dream, écrit et produit spécialement pour la cérémonie d'ouverture des Jeux d'Atlanta.