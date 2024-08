Jeux paralympiques de Paris 2024 : Thomas Jolly promet une cérémonie d'ouverture qui "bouscule les regards"

"Poser une cérémonie d'ouverture au cœur de la ville pour les athlètes en situation de handicap, c'est déjà un paradoxe parce qu'on sait que les villes ne sont pas ou insuffisamment adaptées pour les mobilités et l'accessibilité", confie mercredi 28 août sur France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) Thomas Jolly directeur artistique de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques Paris 2024. Le Rouennais regrette d'ailleurs que "du fait de ces problèmes de mobilité et d'accessibilité, certaines personnes en situation de handicap se retrouvent très isolées".

Thomas Jolly voit donc dans cette cérémonie, qui doit se dérouler mercredi 28 août entre les Champs-Élysées et la Concorde, "un geste militant et politique" qui permette "d'avancer ensemble sur les regards que l'on pose les uns sur les autres pour arriver à plus de concorde". Il espère que l'évènement pourra "bousculer les regards". Il invite ainsi à "sortir des clichés héroïsants" : "Je ne crois pas que ce soit être un héros que de relever des défis que le quotidien nous pose parce qu'il y a des barrières sociétales ou systématiques, comme l'absence d'ascenseur. Ce n'est pas être héroïque que de se déplacer", insiste-t-il.

Le directeur artistique de Paris 2024 est convaincu que "ces Jeux paralympiques vont nous éblouir". Thomas Jolly assure que "derrière chaque épreuve" se pose "les questionnements d'inclusion, d'ouverture, de volonté presque politique au sens grec de la Cité". Il juge donc "très important" de "distinguer les Jeux paralympiques et olympiques pour le moment".

"Ça crée de la lumière autour du handicap et des personnes en situation de handicap, de la lumière encore nécessaire". Thomas Jolly, directeur artistique à France Bleu Normandie

Pour autant, le Rouennais espère qu'un "jour il y aura des Jeux dans lesquels pourront concourir à la fois les athlètes et les para-athlètes". En attendant, Thomas Jolly invite les Français à suivre les Jeux paralympiques, affirmant qu'on "vit toujours mieux ensemble quand on se connaît mieux".