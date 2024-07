Au total, 6 800 athlètes et 2 000 artistes ont défilé sur la Seine à bord de 85 bateaux pour un spectacle grandiose au milieu des plus beaux monuments de la capitale.

Un spectacle grandiose, dans un décor inédit. Pour la première fois de l'histoire des Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture s'est déroulée, vendredi 26 juillet, non pas dans l'enceinte d'un stade, mais au cœur de Paris. La Seine a ainsi remplacé la traditionnelle piste d'athlétisme, accueillant ainsi 6 800 athlètes, 2 000 artistes et 85 bateaux pour quatre heures de show. Au total, plus de 300 000 spectateurs étaient attendus pour assister au spectacle sous la pluie, invitée de dernière minute.

Outre Aya Nakamura, le groupe de metal Gojira, Juliette Armanet et Sofiane Pamart, Céline Dion et Lady Gaga ont surpris le public par leur présence, tout comme Zinedine Zidane et Jamel Debbouze, qui ont lancé les festivités. Des athlètes internationaux comme Rafael Nadal et Serena Williams ont également ravi le public, en figurant parmi les derniers porteurs de la flamme olympique. Marie-José Pérec et Teddy Riner ont finalement allumé ensemble la vasque, située aux Tuileries. Voici les 21 séquences à retenir de la cérémonie.

Zinedine Zidane chipe la flamme à Jamel Debbouze

Zinedine Zidane prend la flamme et court dans Paris (bonne version longue)

Après l'arrivée de l'humoriste Jamel Debbouze dans un Stade de France vide, Zinedine Zidane arrive pour sauver la situation. "Je m'en occupe", lance l'ancien footballeur avant de se précipiter dans les rues de Paris et de finir coincé dans un métro.

Lady Gaga interprète "Mon truc en plume"

Lady Gaga interprète "Mon truc en plumes" (version courte)

Arrivée à Paris en même temps que Céline Dion, Lady Gaga a rendu hommage au cabaret et au music hall, accompagnée de dix danseurs et dix-sept musiciens, sur un majestueux escalier inspiré de l'art nouveau. Elle a chanté en français une nouvelle version chantée et chorégraphiée de Mon truc en plumes, avec lequel Zizi Jeanmaire avait triomphé en 1961.

Des danseurs rendent hommage à Notre-Dame

(bonne version) Les danseurs sur les échafaudages de Notre-Dame

Les images de Notre-Dame en flammes, en avril 2019, avaient fait le tour du monde. A l'occasion de la cérémonie d'ouverture, les échafaudages de sa reconstruction vont également faire le tour de la planète. Un hommage rendu aux artisans, spécialistes des matériaux, historiens de l'art, acousticiens, géologues, sociologues qui s'activent depuis cinq ans à la restauration du célèbre monument.

Le danseur étoile Guillaume Diop s'envole sur les toits de Paris

LE danseur étoile Guillaume Diop sur les toits de Paris

Un ballet sur les toits de Paris. Le danseur étoile Guillaume Diop, membre du ballet de l'Opéra, interprète un solo sur le toit de l'hôtel de ville. Au total, quelque 500 danseurs issus de plusieurs ensembles (dont les pompiers de Paris et des ballets de Bordeaux, de Biarritz, de Lorraine et du Rhin) ont dansé dans des costumes éclaboussés d'or.

Le groupe Gojira revisite le chant révolutionnaire "Ça ira"

"Ca ira" par Gojira

Un mélange des genres pour ravir les fans de musique classique et de metal. La chanteuse lyrique Marina Viotti a entonné Ça ira, chant emblématique de la Révolution française. Elle est d'abord accompagnée de choristes, qui ont ensuite fait place aux guitares stridentes du groupe de metal Gojira. Avec en toile de fond la Conciergerie, devenue une prison pendant la Révolution française et dont la prisonnière la plus célèbre fut Marie-Antoinette.

Aya Nakamura interprète ses tubes planétaires "Pookie" et "Djadja"

Aya Nakamura interprète "Pookie" et "Djadja" Aya Nakamura interprète "Djadja" et "Pookie" (FRANCE 2)

Un autre mélange des genres, plus moderne cette fois. La chanteuse franco-malienne Aya Nakamura, victime d'une vague de haine et de racisme quand son nom a été évoqué au printemps pour participer à cette cérémonie, puis défendue par Emmanuel Macron en personne, a repris ses tubes planétaires, Pookie (qu'elle a légèrement mélangé avec La Bohème de Charles Aznavour) et Djadja. Elle était accompagnée de 60 musiciens de la Garde républicaine et de 36 choristes du Chœur de l'Armée française.

"La Joconde" disparaît du musée du Louvre

Paris 2024 : la Joconde a disparu

Lors de son parcours dans Le Louvre, le mystérieux porteur de la flamme fil rouge de la soirée découvre qu'une invitée de marque a disparu : La Joconde de Leonard de Vinci. Une référence à un fait divers de 1911, quand un vitrier italien avait voulu rendre le visage de Mona Lisa à son pays d'origine, l'Italie. Le tableau a fini par être retrouvé en 1913.

"Les Minions" plongent sous la Seine

Paris 2024 : "Les Mignons" plongent sous la Seine et s'emparent de la "Joconde"

Dans une séquence hommage au cinéma, inventé en France par les frères Lumière, les célèbres personnages créés par le studio français Illumination ont fait leur apparition en pleine cérémonie d'ouverture. Dans leur sous-marin, Les Minions détiennent La Joconde, qui réapparait finalement à la surface de l'eau.

Axelle Saint-Cirel entonne "La Marseillaise" depuis le Grand Palais

Paris 2024 : Axelle Saint-Cirel interprète "La Marseillaise"

Une version revisitée, moins martiale, signée par Victor Le Masne, le chef d'orchestre de toute la cérémonie. Sur le toit du Grand Palais, la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel interprète l'hymne national français drapée dans une robe bleu blanc rouge.

Le chanteur et break dancer Jakub Józef Orliński interprète "Viens, Hymen"

Paris 2024 : la star de l'Opéra et breaker Jakub Józef Orliński

Entre le pont des Invalides et de l'Alma, la star de l'opéra et break danseur Jakub Józef Orliński a interprété Viens, Hymen, de Rameau. Malgré la pluie, le chanteur lyrique a livré au public un grand moment de poésie.

La passerelle Debilly se transforme en défilé de mode

Paris 2024 : Barbara Butch et spectacle de Drag

Le pont, typiquement parisien, s'est transformé en défilé de mode, où mannequins, artistes et drag queen se sont succédés, habillés par de jeunes créateurs français comme Farida Khelfa à la tête d'Alphonse Maitrepierre ou Vincent Frédéric Colombo qui a créé C-R-E-O-L-E. Le tout sur la musique éclectique de la DJ Barbara Butch.

La délégation française enflamme le public et clôt le défilé

Paris 2024 : la délégation française apparaît sous le pont de l'Alma Paris 2024 : la délégation française apparaît sous le pont de l'Alma (FRANCE 2)

Sous les ovations du public, la délégation tricolore a enflammé la Seine, emmenée par deux porte-drapeaux : le nageur Florent Manaudou et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon. Au son de Johnny Hallyday, Michel Polnareff et M83, l'équipe de France a terminé le défilé des 205 délégations sous une pluie battante mais dans une ambiance de fête.

La Seine se transforme en boîte de nuit géante

Paris 2024 : le défilé se met à l'heure disco

La table du banquet s'est transformée en véritable dancefloor. L'occasion de mettre en lumière de divers styles de danses, au son de l'eurodance.

Philippe Katrine chante "Nu" déguisé en Dionysos

Paris 2024 : Philippe Katrine sous les traits de Dyonisos

Dans un univers teinté d'humour et de poésie que ses fans reconnaîtront, Philippe Katrine a bénéficié d'une scène dont plus d'un artiste aurait rêvé pour dévoiler Nu. Représentant Dionysos, dieu de la fête, des excès, également associé à la fertilité, l'artiste français raconte dans cette chanson inédite l'absurdité de la violence entre les humains.

Juliette Armanet et Sofiane Pamart reprennent "Imagine"

Paris 2024 : Juliette Armanet et Sofiane Pamart interprètent "Imagine"

Deux Français pour reprendre un tube à l'aura planétaire. Juliette Armanet et Sofiane Pamart ont ainsi repris Imagine, devant un public ému et silencieux. La chanson de John Lennon et Yoko Ono est en fait un élément permanent du protocole des Jeux olympiques, célébrant un monde réconcilié et sans frontières.

Le drapeau olympique est hissé au Trocadéro

Paris 2024 : le drapeau arrive à cheval au Trocadéro

Après un long périple sur la Seine, à dos de cheval mécanique, le drapeau olympique est arrivé sur la place du Trocadéro, avec la tour Eiffel en toile de fond.

Paris 2024 : le drapeau olympique est hissé en face de la tour Eiffel

Le drapeau olympique est ensuite hissé en face de la tour Eiffel, au son de l'hymne olympique, chanté par le Chœur de Radio France. Cet hymne a été créé par le compositeur grec Spýros Samáras sur des paroles de son compatriote le poète Kostís Palamás. C'est le plus ancien symbole des Jeux de l'ère moderne.

Tony Estanguet se félicite d'avoir su "unir nos forces"

Paris 2024 : "Bienvenue à Paris", déclare Tony Estanguet

Pluie oblige, le président du Cojop n'était pas seul pour son discours. Accompagné d'une bénévole avec un parapluie, Tony Estanguet a remercié tous les athlètes présents. "Comme chaque pays hôte, notre ambition était de faire grandir les Jeux. En fait, ce sont les Jeux qui nous ont fait grandir. (...) Même si en France, on n'est jamais d'accord sur rien, on sait unir nos forces", a-t-il déclaré avant de donner la parole au président du Comité international olympique, Thomas Bach.

Emmanuel Macron proclame officiellement les Jeux "ouverts"

Paris 2024 : Emmanuel Macron proclame "ouverts" les Jeux olympiques

Sous les applaudissements et les sifflets, Emmanuel Macron a proclamé "ouverts" les Jeux olympiques de Paris 2024.

Shaheem Sanchez danse sur "Supernature" en langue des signes

Paris 2024 : Shaheem Sanchez, chorégraphe et danseur malentendant qui danse en langue des signes

Thomas Jolly y tenait : orchestrer une cérémonie le plus inclusive possible. Le chorégraphe malentendant Shaheem Sanchez a enflammé le Trocadéro en dansant sur le titre Supernature du DJ Cerrone, devant un spectacle de sons et lumières sur la tour Eiffel. Electrisant.



Marie-José Pérec et Teddy Riner allument la flamme en tant que derniers relayeurs

Paris 2024 : le défilé des athlètes avant l'allumage de la vasque olympique

Le secret a été gardé jusqu'à la dernière minute. Après que Zinedine Zidane a transmis la flamme à Rafael Nadal, plusieurs champions tricolores comme Tony Parker, Amélie Mauresmo et David Douillet ont poursuivi le relais dans la cour du Louvre puis dans le jardin des Tuileries jusqu'à atteindre le plus vieux champion olympique français, Charles Coste, né en 1924.

Paris 2024 : l'allumage de la vasque par Marie-José Pérec et Teddy Riner Paris 2024 : l'allumage de la vasque par Marie-José Pérec et Teddy Riner (FRANCE 2)

C'est finalement Marie-José Pérec et Teddy Riner qui ont été les deux derniers porteurs de la flamme olympique. Sous les ovations du public, ils ont embrasé le chaudron olympique, un anneau-flamme de 7 mètres de diamètre, surmonté d’un ballon de 30 mètres de haut et 22 mètres de diamètre.

Céline Dion crée la surprise en chantant "l'Hymne à l'amour"

Paris 2024 : Céline Dion crée la surprise avec 'L'Hymne à l'amour" Paris 2024 : Céline Dion crée la surprise avec 'L'Hymne à l'amour" (FRANCE 2)

Céline Dion est arrivée à Paris, sous les flashs des caméras et les regards remplis d'espoir de ses fans. Affaiblie par une maladie auto-immune, le syndrome de la personne raide, qui l'a privée de scène depuis mars 2020, la star québécoise a finalement fait son grand retour, interprétant l'Hymne à l'amour, d'Edith Piaf, depuis le haut de la tour Eiffel. Une conclusion en forme d'apothéose à une cérémonie exceptionnelle.