Direct Paralympiques 2024 : Alex Portal et Ugo Didier visent l'or en natation, Marie Patouillet entre en piste en cyclisme... Suivez la première journée avec nous

Que la fête (re)commence ! Deux semaines et demie après les JO, les Jeux paralympiques 2024 débutent jeudi 29 août à Paris avec les premières épreuves. Au lendemain de la cérémonie d'ouverture, plusieurs Français entrent en lice et les premières médailles sont attendues. Alex Portal et Ugo Didier visent le titre en natation alors que Marie Patouillet entre en piste en cyclisme sur le vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Suivez notre direct.

Le programme de la journée. La journée commencera dès 8h30 avec le badminton et la paire formée par Lucas Mazur et Faustine Noël. Le nageur Ugo Didier entre en lice à 9 heures en séries sur le 400 mètres nage libre S9 à la Paris La Défense Arena, juste avant Alex Portal en séries du 100 mètres papillon S13 (11h26), qui constitue l'une des meilleures chances de titre de la délégation française. En taekwondo, Bopha Kong entame lui sa journée à 10h09 et vise aussi une médaille. Marie Patouillet débute sa compétition à 12 heures en contre-la-montre 500 m C4-C5, en cyclisme sur piste. Le programme complet des Jeux paralympiques.

Une cérémonie historique. La première cérémonie hors stade de l'histoire des Paralympiques s'est déroulée mercredi soir sur les Champs-Elysées et sur la place de la Concorde. Le spectacle, marquée par les performances musicales de Christine and the Queens, Sébastien Tellier ou Lucky Love, s'est terminée par l'allumage de la vasque par les deux porte-drapeaux de la délégation française, Alexis Hanquinquant et Nantenin Keïta, accompagnés de Charles-Antoine Kouakou, Elodie Lorandi et Fabien Lamirault.

Les sports collectifs à suivre. Les deux équipes de France démarrent leur tournoi de goalball, face au Canada pour les femmes (14h45) et contre le Brésil pour les hommes (17h30). En rugby fauteuil, la France affronte le Danemark pour son premier match (17h30) tandis qu'en volley assis, les Bleus défient le Kazakhstan (20 heures).