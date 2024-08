Cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2024 : revivez l'émouvante prestation du chanteur Lucky Love, qui souffre d'agénésie

Lucky Love a interprété mercredi soir "My Ability", tout un symbole pour lui et les para-athlètes. L'artiste, lillois, souffre d'agénésie, une malformation rare in utero qui l'a fait naître sans bras gauche.

Une prestation particulièrement bouleversante, au pied de l'obélisque de la Concorde. Le chanteur français Lucky Love était au casting de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, mercredi 28 août à Paris. En plein cœur de la capitale, après le défilé des délégations, Lucky Love a interprété My Ability, tout un symbole pour lui et les para-athlètes. L'artiste, lillois, souffre d'agénésie, une malformation rare in utero qui l'a fait naître sans bras gauche.

"Qu'est-ce qui ne va pas avec mon corps ? Ne suis-je pas suffisant ?", a-t-il chanté en anglais, entouré de danseurs valides et d'autres porteurs d'un handicap. "Qui vous donne le droit de fixer les règles ? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?", a également entonné le chanteur aux faux airs de Freddie Mercury, lunettes noires et tenue blanche, avant de tomber la veste et finir le morceau torse nu.

Le premier album du trentenaire, prévu à l'automne, s'appellera I Don't Care if it Burns ("Je m'en fiche si ça brûle"). Comme une envie de revanche sur les coups du sort, Lucky Love – Luc Bruyère pour l'état civil – a eu mille vies entre la danse, le mannequinat, le théâtre et le cinéma, sans oublier des performances sur les planches de Madame Arthur, célèbre cabaret parisien.