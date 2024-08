Le nageur handisport a donné le coup d'envoi du spectacle, mercredi soir, dans un taxi recouvert de Phryges, la mascotte de ces Jeux de Paris 2024.

C'est une première image à la fois symbolique et humoristique qui a lancé cette cérémonie des Jeux paralympiques, mercredi 28 août. Le nageur Théo Curin, amputé des quatre membres, est apparu au volant d'un taxi rouge, entièrement recouvert de peluches de Phryges paralympiques. Une référence à l'émission "Théo Le Taxi", diffusée sur France Télévisions, où le para-athlète reçoit des sportifs sur le siège passager de sa voiture pour les interroger. Lors de cette cérémonie d'ouverture, ce sont donc logiquement des para-athlètes de l'équipe de France qui se sont succédé dans son taxi.

Tout d'abord Charles-Antoine Kouakou, médaillé d'or en 2021 aux Jeux paralympiques de Tokyo sur le 400 mètres T20, la catégorie des athlètes ayant une déficience intellectuelle. Unique médaillé d'or des Bleus en athlétisme à Tokyo, il rêve de conserver son titre. Puis Nélia Barbosa, kayakiste de 25 ans, médaillée d'argent à Tokyo. Atteinte d'une neurofibromatose, l'athlète a subi une amputation de la partie inférieure de la jambe droite à 18 ans, deux ans seulement avant de devenir vice-championne d’Europe en para-canoë.

Le pari historique de Benjamin Daviet

Elodie Lorandi, médaillée d'or sur le 400 mètres nage libre à Londres en 2012, est ensuite montée dans le taxi de Théo Curin. La nageuse a commencé très tôt la natation, malgré une maladie orpheline qui paralyse sa jambe gauche. Elle a été vice-championne de France cadette valide en eau libre en 2005 avant de passer au handisport. Puis le quintuple champion paralympique de para-ski de fond et de para-biathlon, Benjamin Daviet est apparu à l'écran. Athlète français le plus médaillé des Jeux d'hiver, il s'est lancé un nouveau défi : devenir le premier athlète français médaillé aux Jeux paralympiques d'hiver et d'été. Un exploit qu'il essaiera de relever en para-aviron à Paris.

Au tour ensuite de Cyrille Chahboune, ancien parachutiste, amputé des deux jambes en Irak à la suite de l'explosion d'un drone piégé. Que ce soit en para-voile, para-natation ou para-athlétisme, il se reconstruit par le sport et compte bien briller lors de ces Jeux à domicile, en volley assis. Enfin, c'est le para-triathlète atteint de cécité Thibaut Rigaudeau et le para-escrimeur Maxime Valet, champion du monde et double champion d'Europe d'escrime fauteuil qui ont conclu cette séquence.