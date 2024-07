Jeux paralympiques : le chorégraphe suédois Alexander Ekman pilotera la cérémonie d'ouverture

Le Suédois Alexander Ekman, qui a notamment travaillé avec l'Opéra de Paris et le Boston Ballet, a été nommé metteur en scène et directeur de la chorégraphie de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris prévue le 28 août, ont annoncé lundi 8 juillet les organisateurs.

"Avec plus de 150 danseurs, dont des danseurs professionnels en situation de handicap, il donnera vie à une chorégraphie inventive, musicale et pleine d'humour", a détaillé le Comité d'organisation des Jeux (Cojo) dans un communiqué. Cette cérémonie aura lieu sur la place de la Concorde et dans la partie basse des Champs-Élysées. Elle verra défiler, depuis l'Arc de triomphe, les athlètes de quelque 180 délégations.

"Pour à la fois célébrer les sportifs paralympiques et être leur porte-voix, j'ai souhaité que cette cérémonie soit festive et politique. C'est pourquoi j'ai demandé au chorégraphe Alexander Ekman, connu pour son univers spectaculaire qui transcende les limites des corps, de tous les corps, de prendre en charge la mise en scène et les chorégraphies de ce spectacle", a souligné dans le communiqué Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies des Jeux de Paris.

L'art et la danse au service de "messages importants"

"Notre objectif, explique Alexander Ekman, a été de créer une cérémonie paralympique qui soit une célébration avec un mélange de messages importants, mettant en vedette l'art de la danse chorégraphique et la musique nouvellement composée par Victor le Masne et inspirée par le sport."

Danseur et chorégraphe de renom, le Suédois de 40 ans, joue sur le "happening", la fantaisie et le divertissement dans ses pièces. Il a notamment créé un Lac des cygnes noyé dans 8 000 litres d'eau pour l'Opéra de Norvège, donné au printemps 2017 au théâtre des Champs-Elysées. La même année, invité pour la première fois à l'Opéra de Paris, il avait installé un immense terrain de jeu sur la scène du Palais Garnier pour sa pièce Play, avec 37 danseurs, dans un décor de cubes et de balles de tennis.

Formé à l'École du Ballet royal de Suède, il a été engagé en 2001 à l'Opéra royal de Suède, puis au Nederlands Dans Theater à La Haye. Il est également passé par le célèbre Ballet Cullberg à Stockholm et a enseigné à la prestigieuse Juilliard School, à New York.