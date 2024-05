Paris 2024 : Ecoutez le thème musical officiel, enregistré avec l'Orchestre national de France

Les organisateurs de Paris 2024 dévoilent, mercredi 8 mai, le thème musical officiel des Jeux olympiques et paralympiques, composé par Victor le Masne. Celui qui fut le directeur musical de Starmania, a été choisi "comme directeur musical des quatre cérémonies", qui auront chacune leur propre identité sonore, inspirée du thème musical officiel.

Ce thème officiel, intitulé "Parade", a été enregistré avec "l'Orchestre national de France, ainsi que le Chœur et la Maîtrise de Radio France". Il sera joué une première fois en direct "par l'orchestre de Marseille depuis le Palais du Pharo" lors de l'arrivée de la flamme olympique mercredi soir. Il sera ensuite entendu tout long des Jeux, et notamment "à chacune des étapes du relais" de la flamme. "Ce Thème musical officiel sera décliné en une pluralité de versions aux sonorités et rythmes évolutifs en fonction des occasions".

"Donner le rythme des prochains mois à venir"

Paris 2024 décrit, dans un communiqué, un thème officiel "captivant, mariant subtilement les sonorités symphoniques et électroniques, incarnant l'esprit dynamique et universel" des Jeux. Les organisateurs évoquent également une "mélodie entraînante". "Victor le Masne met en musique toute la magie des Jeux de Paris 2024 avec brio en composant à la fois avec les valeurs du sport et l'ambition de Paris 2024 pour donner le rythme des prochains mois à venir", se félicite le président de Paris 2024 Tony Estanguet.

Le compositeur Victor le Masne se dit "honoré et enthousiaste de contribuer à l'expérience inoubliable" de ces Jeux. Il assure que son objectif était "de créer une bande-son originale qui non seulement accompagnera les moments les plus mémorables de ces Jeux historiques, mais qui restera également gravée dans les mémoires de toutes les générations".