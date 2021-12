L'argent pour les handballeuses, pluie de victoires en biathlon, la Coupe de France et Paris FC-OL... Ce qu'il ne fallait pas rater du week-end de sport

Il avait débuté dans l'incompréhension et la colère après d'énièmes heurts entre supporters d'un match de football. Il se termine, dimanche 19 décembre, dans un feu d'artifice de victoires françaises. Pour le dernier week-end de sport avant les fêtes, les sportifs français se sont chargés des cadeaux pour leurs supporters.

Outre l'équipe de France de handball, vice-championne du monde, ce sont aussi les biathlètes qui ont porté haut les couleurs tricolores, à domicile. En bref, un week-end qui se termine bien mieux qu'il n'avait débuté, avec de nouveaux graves incidents en tribunes, pendant le match Paris FC- Lyon.

Le week-end aurait pu se terminer en feu d'artifice. Ça a été le cas pendant presqu'une période, avant de tourner au cauchemar. Au terme d'un superbe parcours, les coéquipières de Laura Glauser se sont inclinées en finale du championnat du monde (29-22). Pourtant, les Françaises avaient fait le plus dur en début de rencontre en prenant le score au point de mener (16-12) à la pause. C'est finalement la seconde période, totalement ratée qui a été fatale aux Bleues.

Quelques mois après les JO, les championnes olympiques manquent le doublé de peu.

À la maison, Françaises et Français ont brillé ce week-end au Grand-Bornand. En remportant la première mass start de la saison, dimanche, juste devant son compatriote Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin a remporté sa troisième victoire individuelle en carrière. De quoi prendre la tête du classement général de la Coupe du monde et succéder à... Quentin Fillon Maillet, vainqueur de la poursuite, la veille.

