Coupe de France : Nantes frôle la sortie, l'exploit de Nancy, les petits au tapis... Ce qu'il faut retenir des 32es de finale disputés samedi

Le FC Nantes a dû passer par l'épreuve des tirs au but pour se défaire de Sochaux et se qualifier pour les 16es de finale de la Coupe de France, samedi.

Après une soirée de vendredi tristement marquée par les incidents lors de Paris FC-Lyon, la Coupe de France a repris ses droits, samedi 18 décembre, pour la suite de ces 32es de finale. L'AS Nancy Lorraine a endossé le costume de David face au Goliath troyen. Sur les autres terrains, la logique du rang supérieur a été respectée, même si Nantes a eu très chaud face à Sochaux.

Les Canaris par un trou de souris

Dans un match qui rappelait un grand classique de ce qui s'appelait alors la Division 1, Nantes a terriblement peiné pour faire valoir son rang face à Sochaux. Les Doubistes, actuels 5e de Ligue 2, ont fait jeu égal avec les Nantais pendant 90 minutes d'un match terne et sans but avant de voir leur rêve de qualification s'envoler lors de la séance des tirs au but. Dixième tireur à s'élancer, alors qu'aucune tentative n'avait été jusqu'alors manquée, le malheureux Diedhiou voyait sa frappe stoppée par Descamps. Qualifiés (0-0, 5 t.a.b à 4), les hommes d'Antoine Kombouaré poursuivent donc l'aventure par la plus petite des portes.

Nancy, exploit majuscule

Moribonds en championnat, où ils pointent à la dernière place de Ligue 2, les Lorrains ont créé la sensation en s'imposant (4 t.a.b à 2, 1-1) à Troyes au terme d'un match renversant. Réduite à huit en fin de match, l'ASNL est parvenue à arracher la séance de tirs au but face aux pensionnaires de Ligue 1 qui avaient pourtant ouvert le score. Mais, à force d'abnégation, les joueurs de Benoît Pedretti ont réussi à faire incliner la balance pour s'offrir une véritable bouffée d'air pur dans une saison viciée.

Logique implacable

Dans les autres matchs de la journée, la hiérarchie a été respectée. Toulouse (2e de L2), a facilement battu Nîmes (10e) sur le score de 4 à 1. Bastia (L2) a également tenu son rang face à l'équipe de Nationale 3 (5e échelon) des Hauts Lyonnais (3-1).

Les duels entre clubs amateurs ont aussi tourné à l'avantage des mieux classés. Versailles (N2) s'est imposé (1-0) à Sarre-Union (N3) et Vitré (N2) a fait de même mais aux tirs au but (1-1, 4-3 t.a.b.) sur la pelouse de l'AS Panazol (R2, 7e échelon).

Montauban, dernier Petit Poucet en lice

A la défaite de Panazol s'est ajouté celle de Chemin-Bas d'Avignon, battu par Clermont (0-4). A noter que ce match a dû être interrompu à la suite de l'intrusion sur la pelouse d'un individu. Un incident sans commune mesure avec ceux de la veille mais qui contribue à la dégradation de l'image du football français.

Match arrêté à la 76e entre le Chemin Bas d'Avignon et Clermont. Un spectateur s'est introduit sur la pelouse du stade des Costières. #FBsport pic.twitter.com/AXSOgiDjBD — France Bleu Gard Lozère (@bleugardlozere) December 18, 2021

Montauban partageait avec Panazol et Chemin-Bas le titre de Petit Poucet de cette édition 2021, les trois formations évoluant au 7e échelon national, et pourra le conserver s'il s'impose contre La Roche (nationale 3) dimanche.