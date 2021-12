DIRECT. Rennes-Lorient : Rennes ouvre le score, suivez le choc des 32es de finale de Coupe de France

Les Lorientais n'ont pas gagné à Rennes depuis plus de neuf ans.

Le Stade Rennais et le FC Lorient s'affrontent dans un derby breton au Roazhon Park, samedi 18 décembre à 21h en 32es de finale de la Coupe de France. Les Rouge et Noir s'étaient inclinés au même stade de la compétition l'an passé face à Angers, tandis que les Merlus avaient atteint le tour suivant avant de se faire suprendre par Le Puy (défaite 1-0). Les deux formations restent sur deux défaites respectives contre Nice et Metz en championnat.