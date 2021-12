Handball : les Bleues s'inclinent en finale du Mondial face à la Norvège après une seconde période cauchemardesque

Les joutes entre les championnes olympiques en titre et les championnes d’Europe promettaient d’être aussi étouffantes que délicieuses. L’affiche n’a pas déçu.

Ce sont finalement les Norvégiennes, en bronze à Tokyo, qui ont décroché le titre mondial en l’emportant (22-29) face aux Françaises en finale des championnats du monde de handball, dimanche 19 décembre.

Malgré une première mi-temps où elles ont été irrésistibles (elles ont eu jusqu’à six buts d’avance), les Bleues ont subi la furia norvégienne et les arrêts décisifs de Silje Solberg dans les cages en deuxième période (50% d'arrêts sur le match).

Tout avait pourtant formidablement commencé pour les Bleues. A l’image de l’arrière Estelle Nze Minko (2/3), les cadres qui avaient manqué leur entame en demi-finale contre le Danemark, ont parfaitement lancé les Bleues. En s’appuyant sur une grosse défense, en claquant plusieurs tirs de loin, en servant merveilleusement bien leur pivot Pauletta Foppa (3/4), en concrétisant leurs jets de sept mètres par l’intermédiaire d’Allison Pineau (4/5) et en limitant leurs pertes de balle, les joueuses d’Olivier Krumbholz avaient gommé tout ce qui pouvait les séparer d’un sacre mondial.

Elles avaient même réussi à museler la star du handball norvégien, Nora Mork (2/6 à la mi-temps, 5/10 en tout). Les chiffres content, eux-aussi, les merveilleuses premières 25 minutes de cette rencontre avec un 80% de réussite contre 50% pour les Norvégiennes. Une performance à laquelle la portière des Bleues, Laura Glauser, et ses six arrêts en première période n’est pas étrangère. Puis, la machine a déraillé avant d’exploser.

Il y a eu deux périodes, une où l’équipe de France est très bonne. Le tournant, c’est cette mauvaise fin de première mi-temps. On prend un mauvais changement, elles aussi. On loupe l’occasion d’alourdir le score. Ensuite, on loupe trop de choses. On commence la deuxième mi-temps en sous-nombre et on prend des buts, ça nous a fait mal.