France-Danemark : au forceps, les Bleues renversent les Danoises et décrochent leur place en finale du Mondial

Le rêve d’un doublé historique était à deux doigts de s’envoler. Longtemps, l’équipe de France a été dominée, bousculée par une défense qui lui bouchait le moindre espace et deux gardiennes stratosphériques, et poussée à concéder de nombreuses pertes de balle. Dos au mur, délestées d’une certaine pression, peut-être aussi de la fatigue accumulée par une équipe qui n’a pas soufflé une seule minute depuis son titre olympique, les Tricolores ont fini par inverser la vapeur pour s’imposer (23-22) contre le Danemark, vendredi 17 décembre, et s’offrir une place en finale du Mondial.