Coupe du monde de biathlon : Julia Simon deuxième de la mass start du Grand-Bornand derrière Elvira Oeberg

Le fantastique week-end bleu à domicile se poursuit, au Grand-Bornand. Après la deuxième place d'Anaïs Bescond sur le sprint jeudi, celle de Julia Simon puis la victoire de Quentin Fillon Maillet sur la poursuite samedi, c'est à nouveau Julia Simon qui s'est mise en évidence. La Tricolore a terminé deuxième sur la mass start, dimanche 19 décembre. Elle a été devancée par la Suédoise Elvira Oeberg, déjà victorieuse hier, alors que la Russe Kristina Reztsova complète le podium.

INTOUCHABLE Elvira Oeberg



Julia Simon arrache la deuxième place



Julia Simon l’aime cette épreuve de la mass start. La Savoyarde avait remporté deux épreuves de cette spécialité la saison passée (Oberhof et Antholz-Anterselva) et terminé à la deuxième place du classement de la discipline. Alors pour la première mass start de la saison, qui plus est devant une foule tricolore toujours aussi chaude, la biathlète des Saisies n’a pas déçu.

Pourtant en difficulté face à la cible en début de saison, c’est bien derrière la carabine que Julia Simon a construit sa course. Elle n’avait jamais réussi un 19/20 en carrière jusqu'à hier. Elle a réitéré sa performance aujourd’hui pour conquérir un nouveau podium, le deuxième de sa saison et le huitième de sa carrière en individuel.



Elvira Oeberg intouchable sur les skis

Elle a lâché sa seule balle lors du dernier tir debout alors qu’elle disputait la victoire. Ressortant en même temps qu’Elvira Oeberg de l’anneau de pénalité, Julia Simon n’a pas pu la suivre sur les skis. La Suédoise (18/20 au tir), plus rapide que la concurrence sur les planches depuis le début de saison, s’est alors envolée pour décrocher sa deuxième victoire en carrière après la poursuite de samedi.

Mais Julia Simon avait à coeur d’accompagner à nouveau Elvira Oeberg au plus près sur le podium. Anticipant le sprint à quatre pour le podium, elle a alors décramponné dans la dernière bosse du parcours Kristina Reztsova, Dorothea Wierer et Jessica Jislova pour s’adjuger la deuxième place.



Sept podiums en neuf courses pour les Françaises

Pour les autres tricolores, malgré un tir couché parfait (10/10), Anaïs Chevalier-Bouchet a manqué trois fois la cible sur le debout. Elle termine 14e, juste devant Justine Braisaz-Bouchet (15/20 au tir).



Grâce à Julia Simon, l’équipe de France féminine confirme son très bon début de saison où elle cumule une victoire en relais et sept podiums en neuf courses. De bon augure pour la suite de la saison avec en point d’orgue les Jeux olympiques, tant elle affiche plusieurs cartouches capables de viser juste.