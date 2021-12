Coupe du monde de biathlon : Emilien Jacquelin remporte la mass start du Grand-Bornand devant Quentin Fillon Maillet

Ce week-end de biathlon au Grand-Bornand ne pouvait pas se conclure d'une aussi belle manière qu'avec ce doublé magnifique réussi par Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet. Sur la première mass start de la saison, dimanche 19 décembre, le premier a devancé le second pour s'emparer du même coup du dossard jaune de leader au classement général. Le Norvégien Tarjei Boe complète le podium.

C’EST LE DOUBLÉ BLEU !



Émilien Jacquelin remporte la mass start et Quentin Fillon Maillet accroche une superbe 2e place ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/2E3ZZxbawP — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 19, 2021

Double champion du monde de la poursuite (2020 et 2021), Emilien Jacquelin n'avait jamais gagné une manche "classique" de Coupe du monde, c'est désormais chose faite. Et de quelle manière. A domicile, au Grand-Bornand, l'Isérois a dominé de bout en bout la première mass start pour s’imposer en solitaire.

Il a dynamité la course

« Qui ose gagne », aime-t-il répéter. Devant 20 000 spectateurs en transe, il a allié la parole aux actes. Sur le dernier tir debout, le biathlète de 26 ans a été digne de son surnom de Lucky Luke en faisant basculer aussi vite que son ombre les cinq cibles pour s’envoler vers la victoire. « Je ne voulais pas avoir peur comme j’ai pu avoir peur hier sur le tir debout », réagissait-il sur la chaîne L’Equipe après sa victoire.



Seule une faute sur le troisième tir a remis un peu de suspense sur une course qu’il avait pris soin d'écraser auparavant. Parce qu’après le premier tir où 19 des 30 biathlètes au départ avaient réussi le sans faute, Emilien Jacquelin a décidé d’accélérer sans calculer, comme à son habitude finalement. « Je voulais faire cette course à ma manière, c’était prémédité. J’avais dit que si je réalisais le plein au premier tir, j’allais dynamiter la course. Le meilleur moyen était de prendre la course à mon compte. »



Pas grand monde n’est capable de rivaliser avec lui depuis le début de saison sur les skis. Peut-être Sebastian Samuelsson, leader du général avant ce week-end, mais celui-ci a été trop fébrile derrière la carabine avec quatre fautes et a dû se contenter de la 9e position.



Ou alors Quentin Fillon Maillet. Déjà vainqueur samedi sur la poursuite, le Jurassien a manqué une cible de plus que Jacquelin. Trop juste alors pour espérer lui chiper la victoire malgré un dernier tour canon. Il termine à trois secondes de son compatriote mais a su contenir le retour par l’arrière de Tarjei Boe, finalement troisième.



Troisième bleu à endosser la tunique jaune cette saison

Porteur du dossard jaune de leader au classement général au départ de cette mass start pour la première fois de sa carrière, QFM laisse donc sa tunique à son coéquipier. Emilien Jacquelin passera les fêtes en sa possession avant de l’enfiler à Oberhof (6 au 9 janvier). C’est déjà le troisième tricolore à porter le maillot jaune après Simon Desthieux et, donc, Quentin Fillon Maillet.



Surtout, la régularité récente d'Emilien Jacquelin (déjà trois podiums cette saison avant sa victoire) laisse augurer une bataille pour le général tout au long de la saison. Mais avant d'y penser, il pourra contempler son cadeau de Noël qu'il s'est offert comme un grand. On n'est jamais mieux servi que par soi-même.