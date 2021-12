Coupe du monde de biathlon : Doublé français pour Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, revivez la mass start du Grand-Bornand

Dimanche 19 décembre, pour cette ultime journée dans la station du Grand-Bornand en Coupe du monde de biathlon, les biathlètes se défiaient dans la première mass start de la saison. Le Français Quentin Fillon Maillet, vainqueur de la poursuite à Hochfilzen, était particulièrement scruté après sa victoire sur la poursuite la veille, qui plus est devant son public, tout comme ses compatriotes Émilien Jacquelin et Simon Desthieux. Et les Français ont fait honneur à leurs supporters : Emilien Jacquelin a remporté sa première victoire en Coupe du monde, juste devant son compatriote Fillon Maillet et Tarjei Boe.