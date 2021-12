Coupe de France : l'OM passe sans gloire, l'exploit pour Bergerac, Dupraz réussit ses débuts... Ce qu'il faut retenir des 32es de finale disputés dimanche

Après une première salve spectaculaire samedi, les 32es de finale de Coupe de France se sont poursuivis, dimanche 19 décembre. Cinq matchs étaient notamment au programme dans un multiplex diffusé sur France 3 à 13h45. Marseille et Lens se sont sortis du traquenard, mais Metz est passé à la trappe dès son entrée en lice. Revivez les moments forts de ce début d'après-midi.

L'exploit pour Bergerac, tombeur du FC Metz

Ces dernières années, Bergerac, pensionnaire de National 2, s'était fait une spécialité d'éliminer des clubs de Ligue 2, sans jamais s'offrir le scalp d'une formation de l'élite. L'affront est désormais lavé, puisque les Périgourdins ont fait tomber Metz aux tirs au but après une rencontre très serrée (0-0). Pape Matar Sarr a manqué son penalty pour les Grenats. Une véritable douche froide pour le milieu de terrain, qui rejoindra Tottenham en fin de saison.

Bergerac, leader de sa poule de N2, a de nouveau gardé sa cage inviolé en Coupe de France. Mieux, ses cinq tireurs ont réussi leurs tentatives. Un petit exploit, et surtout une grosse désillusion pour les Lorrains. 18e de Ligue 1, Metz va devoir se concentrer sur le maintien. Et aura fort à faire pour se racheter auprès de ses supporters.

L'OM et Lens s'en sortent en supériorité numérique

Oui, Marseille a évité le pire et s'est finalement qualifié pour les 16es de finale en battant Cannet-Rocheville (4-1). Mais cette victoire, acquise sans gloire, a mis longtemps à se dessiner. Pis, même en évoluant à domicile contre une équipe de cinquième division, les Olympiens ont concédé l'ouverture du score par Coré. Contre une équipe volontaire et tout sauf recroquevillée, les joueurs de Jorge Sampaoli ont eu besoin d'un penalty réussi par Milik et accompagné d'une expulsion azuréenne. A dix, Cannet-Rocheville a logiquement plié, Milik y allant de son triplé en plus d'un but de Luis Henrique.

Scénario analogue à Poitiers, où Lens a été sérieusement bousculé. Les pensionnaires de National 3 ont crânement joué leur chance et ont même globalement dominé la première période. Las, l'ouverture du score artésienne (par Ignatius Ganago sur un cafouillage) suivie du carton rouge de César Neto pour un pied haut peu avant la pause a sonné le glas des ambitions poitevines. En supériorité numérique, les Lensois ont géré leur avantage, sans toutefois doubler la mise. Un succès important (0-1), après cinq matchs sans victoire en championnat.

Pascal Dupraz réussit ses débuts, Ben Yedder porte Monaco

"Ce premier match revêt une importance capitale", avait annoncé Pascal Dupraz lors de sa présentation à la tête de l'ASSE mardi. Appelé à la rescousse de Verts moribonds en Ligue 1, l'entraineur haut-savoyard a réussi ses débuts sur la pelouse de Lyon Duchère (0-1). Sur un terrain rhodanien forcément hostile aux Stéphanois, Arnaud Nordin a offert ce court mais précieux succès. Le troisième de la saison, seulement. Même acquise contre une équipe de milieu de tableau de National 2, cette victoire pourrait réveiller une équipe en mal de confiance. Reste à capitaliser mercredi contre Nantes, en Ligue 1.

Malgré un calendrier très chargé entre le championnat et la Ligue Europa, Niko Kovac n'est pas du genre à balancer la Coupe de France. Preuve en est, les cadres Kevin Volland, Wissam Ben Yedder et Aurélien Tchouaméni étaient de la partie, sur la pelouse du Red Star (National). En s'offrant un doublé, l'attaquant international français a porté Monaco (0-2), finaliste l'an passé. Les joueurs d'Habib Beye n'ont pas démérité, mais n'ont rien pu faire face à la classe du capitaine de l'ASM.