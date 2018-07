Chine : un sponsor des Bleus tenu d'honorer son pari

En Chine, un groupe d'électroménager avait fait la promesse de rembourser certains achats en cas de victoire des Bleus. Promesse tenue. Cette retraitée qui avait acheté une cuisine en juin, après huit ans d'économie, passe aujourd'hui à la caisse pour se faire rembourser. "Quand j'ai acheté ma cuisine, on m'a dit ici qu'on était derrière les Français et que si les Bleus gagnaient, je gagnerais moi aussi", explique celle qui confie avoir regardé la finale jusqu'à une heure du matin et se dit ravie de cette victoire.

10 millions d'euros de remboursement

Le groupe chinois Vatti, sponsor du onze tricolore, avait lancé une offre en juin dernier : "Achetez une cuisine, vous serez intégralement remboursé si, et seulement si, la France remporte la Coupe du monde". Du coup, beaucoup de Chinois en manque d'électroménager avaient fait le pari de cette marque. Si de nombreux clients se réjouissent de la victoire des Bleus, la marque a, elle, eu des sueurs froides tout au long de la compétition. Car les ventes ont augmenté grâce à l'offre de 30%, faisant craindre d'énormes pertes. Avant la finale, certains employés priaient même pour la défaite des Bleus. "Selon nos estimations, ça va nous coûter 10 millions d'euros de remboursement, mais pour la publicité et le remboursement de notre marque, on est forcément gagnant", explique Wang Lei, responsable Vatti.

Le JT

Les autres sujets du JT