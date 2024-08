Plus de 40 médailles, l'or pour Marchand, Riner, Dupont, Beaugrand... L'impressionnant bilan de la première semaine des Français aux JO de Paris 2024

Derrière les locomotives Léon Marchand, Teddy Riner et Antoine Dupont, la France compte déjà 41 médailles, dimanche matin. Elle est bien partie pour battre son record de l'après-guerre, malgré les échecs des footballeuses ou des gymnastes, et la blessure de Kevin Mayer.

Quelle première semaine pour l'équipe de France olympique ! Quarante-et-une médailles (12 en or, 14 en argent, 15 en bronze), c'est le total de la moisson tricolore, dimanche 4 août au matin, à deux longueurs à peine du record établi à Pékin en 2008 (43) – si l'on excepte les Jeux de Paris 1900 et leurs 102 podiums. Les Bleus, portés par leur public, ont réalisé d'excellents débuts de Jeux olympiques, notamment en judo et en natation, avec les quatre médailles d'or de Léon Marchand, et dans les différentes disciplines du cyclisme.

Les confirmations

Ils sont trois au sommet de l'Olympe, mais également au sommet de la côte d'amour des Français. Antoine Dupont, Léon Marchand et Teddy Riner, par ordre d'apparition dans les compétitions, ont tout emporté sur leur passage.

Qui de mieux pour lancer la moisson de médailles d'or que l'équipe de France masculine de rugby à 7 ? Les septistes Bleus, champions du circuit mondial cette saison, ont assumé leur rang en remportant le tournoi olympique avec une démonstration en finale contre les Fidjiens (28-7). Antoine Dupont a ainsi achevé une saison extraordinaire durant laquelle il avait déjà gagné le Top 14 et la Champions Cup. Comme lui, mais dans le bassin de Paris La Défense Arena, Léon Marchand a fait chavirer la France, et même plus. Il a déjà remporté quatre médailles d'or, sur le 200 m brasse, le 200 m papillon, le 200 m 4 nages et le 400 m 4 nages. Il devient ainsi le premier athlète français quadruple médaillé d'or en une seule édition des Jeux.

Quant à Teddy Riner, il était venu pour décrocher sa troisième médaille d'or individuelle. Il repart avec elle, et une deuxième en équipes, ce qui monte son total à cinq. Après ses titres de 2012 et 2016 en individuel, il devient ainsi le judoka le plus titré de l'histoire des Jeux olympiques. Son dernier combat, lors de l'épreuve par équipes, a apporté l'or à l'équipe de France dans une ambiance indescriptible pour parachever cette semaine de moissons pour sa discipline : 10 médailles, dont deux en or.

Paris 2024 - Judo : Teddy Riner : "Hier j'ai réalisé mon rêve, aujourd'hui on a réalisé notre rêve" L'équipe de France de judo réagit à sa victoire face au Japon en finale du tournoi olympique, samedi 3 août à l'Arena Champ-de-Mars. (France 2)

Vendredi étant décidément une journée en or, le BMX français a brillé dans la soirée avec un triplé plus vu depuis un siècle aux Jeux d'été. Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu ont prouvé que la France était une grande discipline de BMX et ont effacé le traumatisme de Tokyo, où les trois Tricolores engagés en finale avaient échoué à monter sur le podium.

Le même jour, Charline Picon a obtenu une troisième médaille olympique, en bronze, après celles en or à Rio 2016 et en argent à Tokyo en 2021. Elle l'a décrochée en binôme avec Sarah Steyeart en skiff, alors que sa spécialité, la voile RS:X, a été supprimée du programme olympique.

Paris 2024 - Escrime : Manon Apithy-Brunet couronnée d'or

Dans l'écrin exceptionnel du Grand Palais, la première finale féminine franco-française aux Jeux depuis 1996, remportée par Manon Apithy-Brunet aux dépens de Sara Balzer, a été marquante. Le triathlon français a également brillé avec la médaille d'or de Cassandre Beaugrand et celle en bronze de Léo Bergère. La nouvelle championne olympique conquiert son plus beau titre après avoir terminé deuxième du test-event en 2023.

Enfin, en canoë-kayak, Nicolas Gestin a confirmé la très bonne place de la France au niveau mondial en remportant le cinquième titre français en slalom masculin sur les sept derniers. Il inscrit son nom dans la lignée de Tony Estanguet (2000, 2004 et 2012) et de Denis Gargaud Chanut (2016).

Les déceptions

Malgré un bilan extrêmement positif, certaines déceptions sont venues ponctuer ces huit premiers jours de compétition depuis la cérémonie d'ouverture. Contrairement à leurs homologues masculins, les Bleues du rugby à 7, vice-championnes olympiques à Tokyo, ont été éliminées en quarts de finale. Pas de médaille non plus pour l'aviron, qui, pour la première fois depuis 1992, ne rapporte aucune breloque à la France. La discipline alignait pourtant cinq bateaux, dont un avec un titre olympique à défendre en deux de couple (Hugo Boucheron et Matthieu Androdias), mais un seul s'est qualifié en finale, sans monter sur le podium.

Dans une autre discipline défaillante, le tennis, le directeur du haut niveau à la fédération Ivan Ljubicic a proposé sa démission en évoquant des résultats "catastrophiques" après l'élimination de tous les Français en simple ou en double avant les quarts de finale. En athlétisme, Kevin Mayer n'a, lui, tout simplement pas pu prendre part au décathlon, en raison d'une blessure à la cuisse survenue au plus mauvais moment, début juillet. Quant aux footballeuses tricolores, elles se sont encore une fois arrêtées au stade des quarts de finale, éliminées par le Brésil dans un match qu'elles auraient pu remporter. L'aventure d'Hervé Renard sur le banc se termine avec un goût d'inachevé.

Paris 2024 - Athlétisme : Kevin Mayer : "Je suis vaincu par mon corps" Pour les sabreuses Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer, leur finale historique en individuel a laissé place à une immense déception en équipes, en échouant en petite finale pour le bronze. Tout comme les épéistes, qui visaient l'or en équipe. L'argent de Yannick Borel en épée individuelle, le bronze en sabre par équipes masculin, l'argent d'Auriane Mallo-Breton en épée individuelle et le même métal pour l'épée par équipes féminine ont rapporté les médailles, mais pas forcément le métal attendu. Manon Apithy-Brunet est ainsi la seule championne olympique française d'escrime à Paris. Frustrant.

Alors qu'elles espéraient se qualifier pour la finale par équipes et décrocher des places d'honneur individuelles, les gymnastes françaises, menées par Mélanie De Jesus Dos Santos se sont effondrées de manière spectaculaire lors des qualifications.

Il est aussi difficile de dire qu'elle a déçu, puisqu'elle a remporté un combat crucial lors de la finale de l'épreuve par équipes, mais Clarisse Agbégnénou, championne olympique en titre de judo chez les -63 kg, avoue elle-même qu'elle aurait aimé mieux que sa médaille de bronze en individuel, elle qui était tenante du titre. C'est aussi le cas de Romane Dicko, grande favorite des +78 kg et qui doit se contenter du bronze.

Paris 2024 - Judo : Clarisse Agbegnenou : "Je m'en voudrais longtemps"

Les surprises

Ce qui fait la beauté des Jeux est qu'ils apportent leur lot de surprises. En judo, Joan-Benjamin Gaba (-73 kg) en a fait l'expérience. Trente-cinquième au classement mondial, il a décroché la médaille d'argent avant de remporter l'or par équipes avec une victoire décisive en finale. Son complice, Maxime-Gaël Ngayap Hambou (-90 kg), s'est, lui, offert le bronze alors qu'il n'était pas attendu en raison de sa 38e place mondiale.

En équitation, l'équipe de France de saut d'obstacles n'était pas forcément attendue sur le podium, mais Simon Delestre, Julien Epaillard et Olivier Perreau ont conquis le bronze à Versailles. Dans la foulée des Bleus du concours complet, Karim Laghouag, Stéphane Landois et Nicolas Touzaint, médaillés d'argent.

Paris 2024 - Équitation : le sans-faute d'Olivier Perreau fait exploser Versailles

Ses larmes de joie ont trahi son émotion et sa fierté : Lisa Barbelin a ramené sa première médaille à la France en individuel femmes au tir à l'arc depuis le retour de l'épreuve au programme olympique en 1972. L'archère se pare de bronze, quelques jours après l'argent par équipes des hommes, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault et Baptiste Addis. Deux médailles en une seule édition des JO, c'est une première pour la délégation française de tir à l'arc.

Paris 2024 - Tir à l'arc : Lisa Barbelin s'adjuge le bronze au terme d'un affrontement haletant . (France Télévisions)

En cyclisme sur route, sur la course en ligne, les Bleus ont également ramené deux médailles à la France, grâce aux deuxième et troisième places de Valentin Madouas et Christophe Laporte derrière Remco Evenepoel. Ils ont su tirer leur épingle du jeu alors que des coureurs comme Wout Van Aert ou Mathieu van der Poel faisaient figure de favoris.