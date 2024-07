Escrime aux JO de Paris 2024 : les sabreurs français décrochent le bronze contre l'Iran, 23e médaille pour la France

A défaut d'un métal plus brillant, les sabreurs tricolores se sont remobilisés, mercredi, pour dominer sans trembler l'Iran et prendre la troisième place du tournoi par équipes.

La demi-finale perdue dans l'après-midi face à la Corée du Sud (39-45) a été vite – et très bien – digérée par les sabreurs français. Dans un Grand Palais encore une fois en fusion, mercredi 31 juillet, Sébastien Patrice, Maxime Pianfetti, Boladé Apithy et le remplaçant Jean-Philippe Patrice ont été impériaux pour décrocher la 23e médaille française dans ces Jeux olympiques de Paris, en dominant largement l'Iran (45-25). C'est le sixième podium pour l'escrime française, qui n'est plus qu'à une longueur de ses moissons historiques de 1996 et 1992.

Sébastien Patrice porte les Bleus vers le bronze

Auteur de la touche finale, le cadet de la fratrie Patrice, Sébastien, a porté les Bleus dès le début de cette rencontre pour la troisième place. Alors que les deux équipes étaient au coude-à-coude avant son premier relais, celui qui a terminé 10e de l'épreuve individuelle a tout de suite montré qu'il était dans un grand soir en infligeant un 5-0 cinglant à son adversaire. Ensuite, Pianfetti et Apithy ont apporté leur pierre à l'édifice, au point de voir les Tricolores mener de plus de 10 points dès la quatrième rotation.

La gestion de la suite du match a été parfaite, le score a gonflé (20 touches d'écart au final) et la parade-riposte finale pour emmener avec eux tout le public du Grand Palais a terminé d'entériner cette nouvelle médaille pour la France. Pour rappel, le sabre masculin hexagonal n'avait plus glané le moindre métal aux JO depuis 2008 et le titre olympique à Pékin.