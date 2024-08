Infographies JO 2024 : Léon Marchand devient le premier Français à décrocher quatre médailles d'or au cours des mêmes Jeux

Léon Marchand trône au sommet de l'Olympe. Sacré champion olympique du 200 m 4 nages, vendredi 2 août à la Paris La Défense Arena, le nageur est devenu le Français le plus titré lors des mêmes Jeux, avec quatre médailles d'or.

Avec cette moisson de titres individuels (400 m 4 nages, 200 m papillon, 200 m brasse, 200 m 4 nages), le nageur fait mieux que Jean-Claude Killy (ski) et Paul Masson (cyclisme), qui avaient remporté trois médailles d'or en individuel. Le skieur avait remporté trois titres aux Jeux d'hiver à Grenoble en 1968 (slalom, géant, descente), tout comme le cycliste aux Jeux d'Athènes, en 1896 (vitesse individuelle, contre-la-montre et 10 km). Léon Marchand passe aussi devant le biathlète Martin Fourcade (poursuite, mass start, et relais mixte en 2018), le cycliste Robert Charpentier (trois médailles en individuel et par équipes en 1936) et l'escrimeur Roger Ducret (trois médailles en individuel et par équipes en 1924).

De nombreux sportifs ont par ailleurs gagné deux médailles d'or dans des mêmes Jeux (en individuel ou par équipes) dont Quentin Fillon Maillet (2022), Clarisse Agbégnénou (2021), Yannick Agnel (2012), Félicia Ballanger (2000), Marie-José Pérec (1996) ou Micheline Ostermeyer (1948).

Martin Fourcade, seul Français avec cinq médailles d'or

Léon Marchand, 22 ans, se rapproche de Martin Fourcade, sportif français le plus titré dans l'histoire des Jeux olympiques. Le biathlète a gagné cinq médailles d'or en deux éditions des JO (deux en 2014, trois en 2018). Mais le nageur rejoint les escrimeurs Lucien Gaudin (1924, 1928) et Christian d'Oriola (1948, 1952, 1956) avec quatre titres olympiques. Teddy Riner, titré au judo, a aussi fait son entrée dans ce club très fermé. Le judoka, qui avait remporté l'or en individuel en 2012 et 2016 et par équipes en 2021, a triomphé vendredi chez les + 100 kg.

De nombreux sportifs français détiennent trois médailles d'or. Il y a notamment Marie-José Pérec, titrée sur 400 m en 1992 à Barcelone avant son doublé (200 m - 400 m) à Atlanta en 1996, mais aussi Tony Estanguet, trois fois champion olympique en canoë slalom (2000, 2004, 2012), la cycliste sur piste Félicia Ballanger (vitesse en 1996, vitesse et 500 m en 2000), ou encore les handballeurs Luc Abalo, Michaël Guigou et Nikola Karabatic (2008, 2012, 2021). Et le dernier cité pourrait encore ajouter une médaille d'or à son palmarès si la France devient championne olympique, le 11 août.