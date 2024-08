Teddy Riner devient le judoka le plus titré de l'histoire après sa quatrième médaille d'or olympique aux JO de Paris 2024

Le Français a réussi son plus grand défi, vendredi, en remportant l'or en individuel, trois ans après avoir échoué à Tokyo et 16 ans après sa première médaille olympique.

Il inscrit définitivement son nom au panthéon de l'olympisme. Star tricolore attendue de ces Jeux olympiques, Teddy Riner a récupéré sa couronne, vendredi 2 août, dans sa catégorie des plus de 100 kg en disposant du Sud-Coréen Kim Min-jong en finale. Une semaine après avoir allumé la vasque olympique en compagnie de Marie-José Pérec devant plus d'un milliard de téléspectateurs, le judoka le plus médaillé de l'histoire remporte son troisième titre en individuel aux JO après ceux conquis à Londres en 2012 et à Rio en 2016.

Opposé au numéro 1 mondial, champion du monde en titre, en finale, le Français a fait parler son expérience contre un adversaire de onze ans son cadet. Après plus de trois minutes d'observation, il a enclenché un harai-goshi avec sa jambe droite pour envoyer son adversaire sur le dos et réussir un ippon doré à seize secondes de la fin du temps réglementaire, faisant exploser de bonheur l'Arena Champ-de-Mars.

Un combat laborieux, puis trois ippons

A domicile, Teddy Riner est monté en puissance toute la journée, commençant par un combat plein de tension de plus de six minutes contre l'Emirati Magomedomar Magomedomarov, terminé après trois pénalités infligées à son adversaire. Le natif de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est ensuite redevenu la machine à ippons qui l'a mené à tous ses titres internationaux, faisant tomber le Géorgien Guram Tushishvili, puis le Tadjik Temur Rakhimov pour se hisser en finale et de nouveau gagner de la plus noble des manières.

Leader naturel de l'équipe de France de judo, il apporte une première médaille d'or à sa délégation dans ces Jeux de Paris 2024 et sera de retour dès samedi pour la compétition par équipes. Tenant du titre avec ses coéquipiers, le désormais quadruple champion olympique visera une cinquième couronne et une septième médaille pour continuer d'écrire sa légende.