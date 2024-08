Direct JO 2024 : Teddy Riner et les judokas veulent conserver leur titre par équipes, Léon Marchand espère une cinquième médaille... Suivez les épreuves

Une nouvelle journée en or pour la France ? Au lendemain du sacre historique de Teddy Riner en individuel, le judoka fait son retour sur les tatamis, samedi 2 août. Les Bleus, tenants du titre olympique par équipe, visent l'or dans l'épreuve mixte afin d'apporter un second titre et une dixième médaille au judo français. Suivez notre direct.

Le programme de la journée. Journée chargée, avec de nombreuses médailles espérées. L'épreuve mixte au judo commence dans la matinée, alors que la course en ligne masculine au cyclisme débute à 11 heures. Julian Alaphilippe veut créer la surprise. A suivre aussi : le sabre par équipes côté féminin, avec Manon Apithy-Brunet et Sara Balzer (13 heures), mais aussi la finale du sol en gymnastique avec Simone Biles (16h20) ou celles du 100 m femmes (21h20) et du relais 4x400 m mixte (20h55) en athlétisme. Léon Marchand vise lui une cinquième médaille avec le relais mixte 4x100 m 4 nages (21h58). Retrouvez le calendrier complet des épreuves du jour.

Les sports collectifs à suivre. Les handballeuses françaises affrontent l'Espagne (11 heures) et visent la première place du groupe. L'équipe de France féminine de football défie le Brésil lors des quarts de finale (21 heures). De son côté, la "Team USA" menée par LeBron James affronte Porto Rico (17h15) en basket.

Un vendredi de légende. Teddy Riner et Léon Marchand sont entrés dans l'histoire du sport français en remportant l'or. Les deux ont remporté leur quatrième titre olympique, alors que les Bleus ont glané neuf médailles en une journée, du jamais-vu depuis Atlanta (1996). Le duo français composé de Charline Picon et Sarah Steyaert a décroché le bronze en voile, comme les cavaliers en saut d'obstacles, le nageur Florent Manaudou au 50 mètres nage libre, et la judokate Romane Dicko (+78 kg). Dans la soirée, les Français ont signé un triplé historique en finale du BMX.