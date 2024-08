Blessé à l'ischio-jambier gauche, Kevin Mayer n'a pas réussi à récupérer à temps. Il devait entrer en lice vendredi sur le décathlon au Stade de France.

Il a mis fin à son rêve olympique. Kevin Mayer a déclaré forfait pour le décathlon des Jeux de Paris, jeudi 1er août, après avoir lutté pour se remettre d'une blessure à la cuisse. "J'ai fait les tests ce matin [jeudi]. Pour être clair, j'ai fait 20 mètres à environ 80-85%, avant de ressentir des douleurs. Dès que je me suis relevé, j'ai ressenti une décharge, pas énorme, mais très loin de pouvoir disputer un 100 mètres à 100%", a-t-il déclaré en conférence de presse, au Club France de la Villette, dans le nord de Paris.

La décision n'a pas été simple à prendre pour le décathlonien, malgré ce test non concluant : "J'ai eu trois heures de flottement, où j'avais envie, mais je savais que c'était mort. Puis une réunion avec mes proches, où chacun a parlé. Ce qui en est ressorti, c'est que nous avions tout tenté et qu'à un moment, il fallait s'admettre vaincu. Je suis vaincu par mon corps".

"C'était un rêve de gosse de faire les Jeux"

"Je ressens un certain sentiment de fierté, car j'ai tout donné. Ça fait depuis vingt-cinq jours que je me bats comme un diable. C'est la fin d'un combat et un soulagement d'arrêter, car je me suis mis dans un état nerveux pour réussir à venir ici. J'ai un petit sentiment de fierté, car ce matin, j'en ai impressionné plus d'un à faire ce que j'ai fait avec la blessure que j'avais."

"C'était un rêve de gosse de faire les Jeux. Je me devais de tout donner jusqu'au dernier moment pour y arriver. Il faut s'admettre vaincu quand on est vaincu. Depuis plusieurs années, les décathloniens sont plus souvent vaincus par leur corps que par leurs adversaires. C'est la loi de ce sport que j'aime tant ", a-t-il conclu. Détenteur du record du monde et double champion du monde, Kevin Mayer ne gagnera pas sa première médaille d'or olympique à Paris.