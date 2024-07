"Les résultats sont catastrophiques" : après le fiasco français au tournoi olympique de tennis, Ivan Ljubicic propose sa démission

Les bons résultats des Français à Roland-Garros et Wimbledon avaient porté des espoirs pour les Jeux olympiques de Paris. Ils ont été rapidement refroidis. Après l'élimination de Corentin Moutet, mercredi 31 juillet en huitièmes de finale, face à Tommy Paul, Ivan Ljubicic, directeur du haut niveau à la Fédération française de tennis (FFT), a annoncé en zone mixte qu'il avait proposé sa démission de son poste de responsable des équipes de France auprès de Gilles Moretton, président de la Fédération.

Ivan Ljubicic, ancien numéro 3 mondial, a concédé des résultats "catastrophiques" : "On ne peut pas dire autre chose que ça. C'est la réalité, il faut absolument prendre ses responsabilités. J'ai déjà parlé avec le président. Aujourd'hui, je suis aussi responsable de l'équipe de France et j'ai proposé ma démission de cette position-là, parce qu'on n'a pas réussi à préparer les joueurs." Avant de préciser toutefois : "Au niveau de la fédération, je reste". Dix joueurs et joueuses, six hommes et quatre femmes, étaient alignés au total pour la France dans tous les tableaux pour ces Jeux olympiques. Depuis Atlanta en 1996, jamais la France n'avait été éliminée aussi tôt dans la compétition.