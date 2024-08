Cyclisme aux JO 2024 : les Français Valentin Madouas et Chistophe Laporte médaillés d'argent et de bronze, Remco Evenepoel réalise le premier doublé olympique sur route

Le cyclisme est encore une spécialité française. Après les podiums de Pauline Ferrand-Prévôt et Victor Koretzky en VTT, celui d'Anthony Jeanjean en BMX freestyle puis le triplé historique en BMX race, ce sont Valentin Madouas et Christophe Laporte qui ont offert les septième et huitième médailles au vélo tricolore sur la course en ligne masculine, samedi 3 août.

Parti à soixante kilomètres de l'arrivée, Valentin Madouas a profité du travail de Remco Evenepoel pour résister au retour du groupe de poursuivants, dont Christophe Laporte a réglé le sprint. Récent 3e du Tour de France, Remco Evenepoel s'est envolé dans la dernière ascension de la butte Montmartre et a creusé une avance suffisante pour tenir malgré une crevaison à cinq kilomètres de l'arrivée. Après son sacre sur le contre-la-montre, il signe le premier doublé masculin en cyclisme sur route, jamais réalisé ni aux Jeux olympiques ni aux championnats du monde.

L'inexorable sacre d'Evenepoel

Aussi débridée que le promettait le peloton réduit à sa portion congrue, quatre-vingt-dix coureurs, la course olympique a tenu ses promesses d'étincelles sur les pavés parisiens, après plus de 200 kilomètres peu animés. La traditionnelle échappée de nations mineures a d'abord ouvert la route dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, comptant jusqu'à quatorze minutes d'avance. Valentin Madouas, inspiré, a fait la jonction avec un groupe de contre-attaquants à l'arrivée dans la capitale.

#paris2024 🔥REMCO EVENEPOEL CHAMPION OLYMPIQUE !



ET VALENTIN BADOUAS ET CHRISTOPHE LAPORTE SUR LE PODIUM 🇫🇷

QUELLE JOURNÉE POUR LES FRANÇAIS ENCORE 🤩



📺 La course en direct ici : https://t.co/kOJfhQ8oPm pic.twitter.com/nXi87GWkSj — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2024

Après plus de quatre heures pour se mettre en jambes, Mathieu van der Poel a allumé la première mèche à la fin du premier passage à la butte Montmartre, seulement suivi par Wout van Aert. Une tentative vite étouffée par le peloton, mais dont a profité un autre Belge, Remco Evenepoel, qui a laissé sur le carreau les autres favoris dans un faux plat avant la deuxième ascension de la butte Montmartre.

La France au tableau noir

Le récent champion olympique du contre-la-montre a profité de ses qualités de rouleur, et du manque de main-d’œuvre de ses rivaux, pour creuser l'écart avec Valentin Madouas dans la roue. Avant de s'envoler, inexorablement, dans l'ultime montée vers le Sacré-Coeur. Une crevaison à cinq bornes de l'arrivée lui a offert sa dernière frayeur, mais le champion du monde 2022 s'est payé le luxe d'une photo monumentale, triomphant devant la Tour Eiffel pour célébrer le premier doublé masculin de l'histoire du cyclisme.

Remco Evenepoel célèbre sa médaille d'or sur la course en ligne des Jeux olympiques de Paris 2024 devant la Tour Eiffel, le 3 août 2024. (AFP)

Un chef-d’œuvre presque éclipsé par celui des Français, auteurs d'une course exemplaire. Christophe Laporte a freiné les ardeurs de tous les favoris derrière Valentin Madouas, qui a résisté pour la médaille d'argent, puis s'est lui-même offert un souvenir en battant tous les poursuivants au sprint. Deux médailles au goût de victoire, récompensant un collectif coordonné à merveille et qui a fait déjouer tous les cadors, sauf le roi des Belges, seul pourvoyeur d'or du plat pays.