Rugby à 7 aux JO 2024 : pour les Bleus, un titre triplement historique

Ils se disaient chercheurs d'or, ils ont enfin trouvé le plus beau filon. Dans un Stade de France en fusion, les joueurs de l'équipe de France de rugby à 7 sont allés décrocher la première médaille olympique de leur histoire, samedi 27 juillet, au terme d'un tournoi marqué par leur impressionnante montée en puissance. Désormais champions olympiques, ils rentrent dans l'histoire du rugby français et mondial.

L'aboutissement d'une longue quête

A la maison, ils ont trouvé tous les bons ingrédients pour s'adjuger la plus belle des médailles, après un début d'histoire un peu contrarié avec les Jeux. "Les gars l'ont dit dans le vestiaire : il y a sept ans, ils étaient la 13e équipe mondiale ; en 2020, ils ne se sont pas qualifiés à Tokyo, et là on leur ramène leur victoire olympique, à tous les anciens, à tous ceux qui ont charbonné tout ce temps", s'est ému un Andy Timo euphorique au bord du terrain.

Rugby à 7 (H) - Finale : Antoine Dupont termine le travail ! La star française s'offre un doublé dans la dernière action du match et porte le score à 28-7 ! La France est championne olympique et décroche la première médaille d'or de la délégation tricolore dans ces Jeux !

"C'est un objectif qu'on s'était fixé dans l'équipe. Là, d'arriver au bout c'est vraiment dingue", a reconnu un peu plus tard Aaron Grandidier, auteur d'un excellent tournoi, qui a avoué avoir "chialé tout le liquide de son corps".

Les rois de la discipline détrônés

Le titre a une résonance d'autant plus particulière à la vue du parcours et de l'identité de l'adversaire dominé en finale, les îles Fidji, terreur d'un tournoi olympique sur lequel elles régnaient sans partage depuis l'arrivée du rugby aux Jeux, en 2016. Jeudi, les hommes du Pacifique avaient remporté le premier affrontement entre les deux équipes, en poules (19-12).

"On a une revanche à prendre. C'est leur médaille à eux, on aimerait bien leur récupérer ici à Paris", avait affirmé avec aplomb Andy Timo juste après la demi-finale. Les actes ont suivi les paroles, et les Bleus ont infligé aux Fidjiens la première défaite de leur histoire aux Jeux, malgré un essai de retard. "J'ai senti une sérénité dans l'équipe, même après avoir encaissé le premier essai", a assuré dans les travées du Stade de France Aaron Grandidier, pour qui "l'état d'esprit" a fait la différence.

Une ferveur qui restera dans les mémoires

Surtout, grâce à la ferveur collective qui a accompagné ce sept de France, le souvenir de cette médaille d'or devrait rester un moment dans les mémoires. Tout au long des trois jours qu'à duré ce tournoi olympique, le public a répondu présent, des 69 000 personnes qui ont garni les gradins mercredi aux 130 000 cumulées sur la journée de jeudi, affluences record pour la discipline.

Samedi encore, ils ont poussé dans une atmosphère électrique. "J'ai rarement entendu une ambiance comme ça au Stade de France. Sur les trois jours de tournoi, les gens ont répondu présent et ils faisaient vraiment du bruit. Ils avaient envie de nous soutenir, et nous, on avait envie de leur rendre", a savouré Antoine Dupont au micro de France 2. "Tout ce public, c'est magnifique. On est chez nous, putain", exultait Andy Timo, pas très loin, sourire béat aux lèvres. Chez eux, ils ont écrit un bout de leur histoire en lettres d'or.