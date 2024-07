Escrime aux JO de Paris 2024 : Manon Apithy-Brunet médaillée d'or au sabre après un duel franco-français historique face à Sara Balzer

Un doublé historique. Alors qu'aucune Française n'avait jamais été titrée en sabre individuel aux Jeux olympiques, les Tricolores ont vu Manon Apithy-Brunet décrocher la médaille d'or, lundi 29 juillet, face à sa compatriote Sara Balzer dans une ambiance survoltée au Grand Palais (15-12). Deux médailles qui viennent s'ajouter aux six autres glanées par l'équipe de France au cours de cette journée historique, scellant un record de breloques sur 24 heures depuis l'après-guerre.

Avant ce titre, la Française de 28 ans était passée par toutes les émotions sous les yeux du public du Grand Palais, qu’elle a passé la journée à haranguer et saluer. Bien lancée après deux premiers tours disputés mais solides (15-12 et 15-9), elle avait dû s’employer physiquement et mentalement pour s’imposer en quarts de finale après une dernière touche à 14-13 remise plusieurs fois avant de lui être finalement accordée. Dans une demi-finale accrochée, elle n’avait pas tremblé pour conclure et sceller cette finale 100% tricolore pour l’histoire.

Après avoir décroché le bronze en individuel et l'argent par équipes lors des derniers Jeux olympiques, la récente championne d'Europe ajoute enfin l'or à son palmarès olympique. Avec Cécilia Berder et donc Sara Balzer, l'équipe de France féminine de sabre aura rendez-vous le 3 août prochain pour une compétition collective où les Bleues partent forcément favorites. Il faudra pour cela digérer cette défaite en finale pour Balzer, qui a malgré tout célébré ce doublé tricolore avec le public et le reste de la délégation française. De bon augure avant samedi prochain.