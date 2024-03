Ligue Europa : après trois victoires en trois matchs, Jean-Louis Gasset et l'OM passent le test Villarreal

Avant de quitter la Côte d’Ivoire en pleine Coupe d’Afrique des nations en janvier, Jean-Louis Gasset a peut-être sollicité les conseils d’Émerse Faé, son ex-adjoint finalement victorieux avec les Éléphants. Comment remettre sur le droit chemin une équipe en perdition ? Arrivé il y a deux semaines sur le banc de l’Olympique de Marseille, qui affronte Villarreal en huitièmes de finale aller de la Ligue Europa, jeudi 7 mars, Gasset semble avoir déjà trouvé quelques éléments de réponse.

L’OM n’avait plus gagné contre un club professionnel depuis deux mois et huit rencontres avant son arrivée. Il vient de remporter ses trois derniers matchs – les trois premiers de Jean-Louis Gasset sur le banc – avec la manière, face au Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) et Clermont (5-1). La méthode de l’entraîneur de 70 ans, recruté pour assurer l’intérim jusqu’à la fin de la saison, est pour l’instant infaillible.

Gasset voulait remettre ses joueurs en confiance. "Il nous a donné de la sérénité", a assuré Quentin Merlin, le latéral arrivé à Marseille en plein marasme lors du marché des transferts hivernal, en conférence de presse. Reste désormais à savoir si cette bonne dynamique sera suffisante pour torpiller le sous-marin jaune jeudi. "Il faut gommer quelques erreurs", a souligné le technicien marseillais, à l’image de ces deux buts encaissés tôt dans le match contre le Shakhtar et Montpellier.

Marcelino de retour pour jouer un mauvais tour

La force collective retrouvée de l’OM devra en outre se mesurer à celle de Villarreal, qui a remporté la Ligue Europa en 2021. L’équipe espagnole n’est que 12e du classement de la Liga. Mais elle a battu le Stade rennais deux fois lors de la phase de groupes de la Ligue Europa cette saison (3-2, 1-0). Et l’OM reste un club français, ces derniers ayant l’habitude d'échouer dans les compétitions européennes, parfois avec beaucoup d’originalité et de panache.

3 - Jean-Louis Gasset est le 1er entraîneur à remporter ses 3 premiers matches avec Marseille toutes compétitions confondues depuis Otto Gloria en 1962 (5). Électrochoc. pic.twitter.com/xdolANHECL — OptaJean (@OptaJean) March 2, 2024

L’OM pourrait ainsi être éliminé de la Ligue Europa par le premier des deux entraîneurs qu’il a limogé cette saison. Marcelino, l’Espagnol arrivé à Marseille au début de l’été et parti avant même que l’automne ne soit arrivé, va faire son retour au Vélodrome. Le public phocéen ne l’a jamais réellement apprécié, parce qu’il était à la fois l’antithèse du volcanique Igor Tudor, et l’architecte d’un jeu atone.

"On attend du public qu'il nous transporte"

Heureusement pour lui et c’est bien fâcheux pour l’OM, une partie du Vélodrome sera orpheline de ses supporters ce soir. Les pensionnaires du Virage Nord savaient qu’ils feraient l’objet de sanctions de la part de l’UEFA en cas d’usage de fumigènes et de lasers lors du match retour contre le Shakhtar. C’est donc tout naturellement qu’ils avaient sorti les fumigènes et les lasers lors de cette rencontre et qu’ils seront absents ce soir.

Pour les remplacer, l’OM s’est mis d’accord avec l’UEFA pour inviter environ 5 000 enfants qui occuperont une partie de cette tribune Nord. "On attend du public qu’il nous transporte", a lancé Jean-Louis Gasset, qui souhaite "prendre une option conséquente dès le match aller". Avec des "minots" dans les tribunes, le Vélodrome fera nécessairement moins de bruit, mais le public marseillais, conscient du redressement de l’équipe ces dernières semaines, tentera lui aussi de répondre présent.

Huitième de finaliste de la Ligue Europa pour la première fois depuis 2018 - année où le club s'était incliné (3-0) en finale contre l'Atlético de Griezmann -, l’OM "veut la qualification", a rappelé Merlin. "Ça va être un match difficile", selon le latéral gauche. Il y a un mois, toutes les rencontres que l’OM abordait apparaissaient comme des obstacles. Depuis deux semaines et l’arrivée de Jean-Louis Gasset, le club phocéen va mieux mais c’est un vrai test qui l’attend au Vélodrome face à Villarreal.