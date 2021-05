Ligue Europa : Villarreal sacré aux tirs au but face à Manchester United

Au bout du suspense, après 120 minutes - 90 minutes réglementaires plus les prolongations - où les deux équipes ont été incapables de se départager, ce sont finalement les Espagnols de Villarreal qui ont remporté la Ligue Europa, mercredi 26 mai, contre Manchester United (1-1, 11 tirs au but à 10).

Les hommes d'Unai Emery se sont montrés plus costauds mentalement lors de la séance de tirs au but pour accrocher la première coupe d'Europe de leur histoire, la quatrième au palmarès du manager basque.

Y sí... .



Este título va dedicado a todos los que, en todo este tiempo, han tenido siempre una palabra de aliento, de ánimo y, por qué no decirlo, una lagrima para el Villarreal.



pic.twitter.com/MyHoXmArPl — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 26, 2021

Moreno et Cavani ont entretenu la flamme

Avant la séance de tirs au but, la plus longue de l’histoire de la compétition, qui aura vu chacun des 22 acteurs encore présents au coup de sifflet final tenter sa chance, il y a eu un match entre Villarreal et Manchester United. Un match fermé, où aucun des deux collectifs n'aura finalement réussi à prendre le dessus.

Pendant toute la première demi-heure, les Espagnols ont fait le dos rond face aux Red Devils, avec un bloc bas qui a passablement gêné les offensives anglaises. Ils ont même pris les devants à la 29e minute sur un superbe coup franc tiré par Dani Parejo, qui trouvait Gerard Moreno dans la surface. L'auteur de 23 buts cette saison en Liga parvenait à prendre le dessus sur Lindelöf pour se jeter et toucher du bout du pied le cuir, suffisamment pour tromper De Gea (1-0, 29e). Un coup presque parfait pour Emery, qui avait bien troussé tactiquement son affaire en jouant sur l'un de ses points forts : les coups de pied arrêtés.

Alors qu'on pensait que la première finale européenne d'Ole Gunnar Solskjaer tournait au vinaigre, tant les Mancuniens semblaient inoffensifs devant le but, le rapport de force s'est inversé après la pause. 10 minutes après le retour des vestiaires, "El Matador" Edinson Cavani reprenait en renard des surfaces un ballon contré pour remettre les siens à hauteur (1-1, 55e).

Et alors qu'on pensait que les hostilités allaient reprendre pour désigner un vainqueur, c'est finalement tout le contraire auquel on a eu droit, à savoir deux équipes regroupées, gardant passivement le ballon, dans l'attente du bon moment pour piquer. Et l'attente s'est, donc, prolongée jusqu'aux tirs au but.

La joie des joueurs de Villarreal, vainqueurs de la Ligue Europa face à Manchester United mercredi 26 mai. (MICHAEL SOHN / POOL)

Le loupé de De Gea offre la quatrième C3 à Emery

11 tirs au but à 10. Une pression à son paroxysme sous la pluie de Gdansk. Et un seul vainqueur, fatalement. Le sous-marin jaune n'a pas flanché au moment de convertir, un à un, ses tirs au but. Même Geronimo Rulli, l'ancien portier montpelliérain, a transformé avec force et aplomb son essai. Un sort que n'a pas connu David De Gea. Malheureux à plusieurs reprises lors de la séance, touchant du bout des doigts le cuir sur trois tentatives de Villarreal, l'international espagnol a été le premier - et le seul, donc - à échouer dans sa tentative.

Le banc du club jaune et bleu pouvait exulter. Unai Emery, intenable toute la soirée dans sa zone technique, pouvait célébrer comme il se doit son exploit. Pour la quatrième fois, le manager basque soulève la Ligue Europa après ses trois succès sévillans entre 2014 et 2016. Une récompense sublime pour la petite ville de 50 000 habitants, dont un certain nombre de supporters ont mis l'ambiance toute la journée dans les rues de la ville portuaire polonaise. Et sont d'ores et déjà pressés de célébrer avec leurs héros le premier titre européen de l'histoire du club.