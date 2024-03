Direct Clermont-Marseille : l'effet Gasset va-t-il se prolonger pour l'OM ? Suivez le match de Ligue 1

La mission vers la Coupe d'Europe continue pour l'Olympique de Marseille. Les Phocéens se déplacent à Clermont, samedi 2 mars, pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Après deux succès à domicile en Ligue Europa contre le Shakhtar Donetsk (3-1) et face à Montpellier dimanche dernier (4-1), Marseille vise une troisième victoire de rang, ce qui constituerait une première depuis le mois de décembre. Mais l'OM est la pire équipe à l'extérieur du championnat...

De leur côté, les Clermontois sont lancés dans une course au maintien qui se complique de jour en jour. Les hommes de Pascal Gastien restent en effet sur cinq réceptions sans victoire en Ligue 1 (trois nuls et deux défaites). Derniers de Ligue 1, les Auvergnats doivent retrouver de l'allant au plus vite, eux qui comptent déjà cinq points de retard sur le premier non relégable.

