Direct Marseille-Montpellier : l'OM mené d'entrée... Suivez le match de Ligue 1

Après les émotions européennes de jeudi, pour sa première avec l'OM, Jean-Louis Gasset va vivre une nouvelle soirée à part, dimanche 25 février, avec la réception de Montpellier au Vélodrome en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Et pour cause : le MHSC est le club de cœur de l'Héraultais, débarqué à l'OM cette semaine. Jean-Louis Gasset y en a en effet joué dix ans, avant d'y être entraîneur-adjoint pendant treize saisons, puis coach principal en 1998-1999 et 2017.

Mais il n'y aura pas de place pour les sentiments ce dimanche soir pour l'entraîneur phocéen, car la victoire est impérative pour l'OM, pour rester dans la course à l'Europe. Et ce d'autant plus que les Marseillais n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 17 décembre, soit une série de six matchs sans victoire. En face, Montpellier évolue aussi dans un contexte pesant, alors que le MHSC compte autant de points que Lorient, premier relégable. Les Héraultais restent toutefois sur une victoire contre Metz (3-0).

Suivez le match en direct.