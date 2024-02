Ligue Europa : Rennes, Lens et Toulouse éliminés dès les barrages au terme de scénarios frustrants

Trois de chute pour le football français. Les clubs de l'Hexagone ont connu une hécatombe, jeudi 22 février, lors des barrages de la phase finale de la Ligue Europa. Le Stade rennais, le RC Lens et Toulouse ont été éliminés après avoir frôlé l'espoir d'une qualification. Les Bretons ont gagné sans se qualifier contre l'AC Milan (3-2), les Sang et Or ont gâché un avantage de deux buts à Fribourg (3-2 a.p.), tandis que les Violets ont dominé sans parvenir à battre Benfica (0-0).

⚽️ EARLY RESULTS ⚽️



Freiburg vs Lens & Qarabağ vs Braga head to extra time ⏰#UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 22, 2024

Lens, du rêve au cauchemar

Franck Haise et ses joueurs vont certainement ruminer pendant longtemps cette élimination à Fribourg (3-2 a.p.). Après le match nul à l'aller au stade Bollaert-Delelis (0-0), les Sang et Or devaient s'imposer sur la pelouse du club allemand pour rallier les huitièmes de finale. Ils ont mis ce qu'il fallait en première période pour y parvenir, avec les buts de David Pereira Da Costa (28e) et d'Elye Wahi (45e+2). La sérénité lensoise s'est pourtant progressivement effritée en deuxième période.

L'image de la soirée restera l'incompréhension sur le terrain du gardien Brice Samba, à la hauteur de la déception : Roland Sallai a réduit le score (68e) avant d'égaliser dans le temps additionnel (90e+3), bien aidé par le contre du Lenois Massadio Haïdara sur sa frappe. Le défenseur artésien, décidément malheureux après son entrée en jeu, a perdu son duel sur le but qui a fait passer Fribourg, en prolongation, de Michael Gregoritsch (99e). Qualifié en Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2007, Lens n'a désormais plus que la Ligue 1 à jouer, pour tenter d'accrocher une nouvelle place européenne la saison prochaine.

Bourigeaud, un triplé pour rien

Marquer le premier triplé de sa carrière et terminer le match frustré. La soirée a été paradoxale pour Benjamin Bourigeaud. Le milieu rennais a permis à son équipe de s'imposer face à l'AC Milan dans un Roazhon Park en feu jeudi (3-2), mais cette victoire n'a pas suffi à qualifier les Bretons, qui avaient été balayés au match aller (0-3). L'entraîneur rennais, Julien Stéphan, avait fait un pari en alignant une équipe très offensive pour tenter de renverser les Rossoneri.

⚽ Décidément, les Rennais n'arrivent pas à tenir leur avance ! Leao égalise encore une fois très peu de temps après le but de Rennes. Le rush du Portugais est énorme ! pic.twitter.com/8k5mYUFcgW — RMC Sport (@RMCsport) February 22, 2024

Il a été payant en début de match, avec une intensité récompensée par le premier but de Bourigeaud (11e). Le milieu rennais a ensuite inscrit ses deux autres réalisations sur penalty (54e, 68e), mais les Bretons ont inévitablement laissé des espaces dans leur défense. Luka Jovic (22e) et Rafael Leao (58e) ont profité de deux erreurs de Warmed Omari. Certainement frustrés d'être passés à côté à l'aller, les Bretons et Bourigeaud sortent de cette Ligue Europa avec "sûrement la plus belle victoire de l'histoire européenne du Stade rennais", selon son entraîneur, Julien Stéphan.

Toulouse n'a pas su régler la mire

"On a été bien meilleurs qu'eux, mais on n'a pas été bons dans le dernier geste." Encore essoufflé par les efforts fournis face à Benfica au Stadium (0-0), Vincent Sierro a parfaitement résumé le match des Toulousains. Le capitaine et ses coéquipiers, battus au match aller à Lisbonne (1-2), ont largement dominé Benfica et se demanderont encore longtemps comment ils n'ont pas réussi à s'imposer.

Les occasions se sont multipliées pour les Violets, mais quand leurs frappes n'étaient pas inoffensives (27e, 47e, 60e), ils ont buté sur un très bon Anatoliï Troubine (66e, 90e+2). La seule fois où le gardien ukrainien de Benfica a été hors du coup, Stijn Spierings a manqué le cadre de la tête (55e). L'aventure européenne du vainqueur de la dernière Coupe de France n'ira pas plus loin.