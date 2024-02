Adjoint au PSG, succès à Saint-Etienne, fiasco lors de la CAN… Qui est Jean-Louis Gasset, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille ?

Le changement permanent à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur de l'OM Gennaro Gattuso a été renvoyé, et remplacé par Jean-Louis Gasset. Ce choix de l'équipe marseillaise n'étonne pas vraiment. Parmi les critères fixés, il fallait trouver un entraîneur expérimenté, francophone, capable de réparer les têtes endolories et qui accepterait une mission courte, en l'occurrence un contrat jusqu'au 30 juin prochain.

Jean-Louis Gasset coche évidemment tous les cases. Il a été l'adjoint de Laurent Blanc au Paris Saint-germain, à Bordeaux et en équipe de France. Il a ensuite fait les pompiers de service avec succès toujours à Bordeaux, et surtout à Saint-Etienne. D'un club relégable, il a fait de l'ASSE une équipe qualifiée pour l'Europe. En revanche, sa dernière expérience sur un banc a été un fiasco. Lors de la dernière Coupe d'Afrique des nations, il quittait la sélection ivoirienne après l'humiliante défaite contre la Guinée équatoriale (0-4), en phase de poules. Sans lui, la Côte d'Ivoire a enchaîné les succès et remporté la compétition.

Une instabilité chez les entraîneurs et un effectif bouleversé tous les étés

Pour Albert Emon, ancien joueur et coach de l'OM, les joueurs devront emboîter le pas de Jean-Louis Gasset pour redresser la barre. "Il a quand même une certaine expérience d'entraîneur. Il a vécu des moments assez compliqués à Saint-Etienne, il les a redressés. On est déjà à deux mois et demi de la fin du championnat, ça va très vite. À un moment, les joueurs doivent prendre conscience que ce ne sont pas les entraîneurs qui jouent mais eux."

Reste que l'OM est encore touchée par une instabilité quasi maladive. Cela fait partie de l'ADN du club, et encore plus depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence du club en 2021. Jean-Louis Gasset, est déjà le 7e entraîneur en l'espace de trois ans. Quant à l'effectif, il a été chamboulé tous les étés, chaque hiver, avec plus d'échec que de réussite. En témoigne le Portugais Vitinha, la recrue la plus chère du club avec 27 millions d'euros, arrivée en janvier 2023 et reparti un an plus tard en prêt.

Les supporters marseillais ont du mal à suivre, et affichent depuis plusieurs semaines leur mécontentement. La réunion de septembre, qui avait précipité le départ de l'Espagnol Marcelino, n'a pas modifié d'un iota la situation du club, elle a juste retardé l'échéance. Marseille n'est qu'à six points des places européennes, mais ces six points semblent être un gouffre insurmontable pour des Marseillais qui n'ont plus gagné en championnat depuis le 17 décembre dernier.