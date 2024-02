Ligue Europa : l'OM gâche, Toulouse craque, Rennes giflé... Ce qu'il faut retenir de la soirée compliquée des clubs français

Quatre clubs français sont en lice en Ligue Europa, mais combien le seront encore dans une semaine, après les barrages retour ? Aucun d'entre eux n'est en tout cas parvenu à prendre une option en s'imposant lors de la manche aller, jeudi 15 février. Marseille (2-2 face au Shakhtar Donetsk) et Lens (0-0 contre Fribourg) ont été tenus en échec, quand Toulouse a craqué sur la fin face à Benfica (1-2) et Rennes n'a tout simplement pas existé contre Milan (0-3). Voici ce qu'il faut retenir des matchs de jeudi.

L'OM frustré en fin de match

Tout ça pour ça. À deux reprises, Marseille a pris l'ascendant face au Shakhtar, avant d'être rejoint et de concéder le nul (2-2). Dans un match délocalisé à Hambourg (Allemagne) en raison de la guerre en Ukraine, Pierre-Emerick Aubameyang (64e), auteur de l'ouverture du score, et Iliman Ndiaye (90e) ont pensé donner la victoire à l'OM. Mais comme trop souvent, le club phocéen a manqué de concentration et encaissé deux buts à chaque fois moins de quatre minutes après avoir marqué.

Mykola Matviyenko (68e), après une erreur d'appréciation de Jonathan Clauss, et Eguinaldo (90e+3), au bout du temps additionnel, ont puni les largesses de l'OM. Sans être calamiteux, ce nul a un goût amer pour Marseille, obligé de faire la différence au retour au Vélodrome, alors que la spirale est négative (aucune victoire sur les six derniers matchs).

Rennes a coulé à San Siro

Le soutien de près de 8 000 de ses supporters à San Siro n'a pas suffi au Stade Rennais, balayé (0-3) par l'AC Milan. Les joueurs de Julien Stéphan ont été dépassés dans l'intensité par le rythme imposé par les Rossoneri, guidés par Ruben Loftus-Cheek, auteur d'un doublé (32e, 48e). Rafael Leao (53e) a corsé l'addition dans un début de deuxième période complètement manqué. Une fois l'issue de la rencontre scellée, Rennes a eu quelques opportunités, sans succès.

Il faudra réussir un exploit au match retour et l'emporter par au moins trois buts d'écart pour renverser le score, une performance qu'aucun club français n'a réalisée depuis... novembre 2001, lorsque Lyon avait renversé Bruges (1-4, 3-0). Les huitièmes de finale, touchés du doigt lors du dernier match de la phase de poules contre Villarreal (2-3), ont désormais les airs d'un mirage.

Toulouse s'accroche à son rêve européen

Ce Téfécé est décidément illisible. Très moyen en Ligue 1 (14e et au bord de la zone rouge), Toulouse a haussé son niveau en Ligue Europa, malgré sa courte défaite sur la pelouse de Benfica (1-2). Solides, les Toulousains se sont accrochés et n'ont cédé que sur deux pénaltys. Après une main de Logan Costa, Angel Di Maria (68e) a marqué une première fois, avant de réitérer au bout du temps additionnel (90e+8) à la suite d'une semelle de Christian Mawissa, expulsé sur le coup.

Rageant pour Toulouse, revenu dans la partie sur une volée puissante de Mikkel Desler (75e) et qui aurait, sans ce dénouement cruel, obtenu un excellent nul. L'espoir subsiste à une semaine du retour, au Stadium, où il faudra à tout prix gagner. Ce que le Téfécé n'a plus fait depuis... un précédent exploit européen contre Liverpool (3-2), début novembre.

Lens peut s'en vouloir

En poussant le cuir en deux temps dans les filets (71e), Massadio Haïdara pensait valider les efforts lensois contre Fribourg. Mais, la joie de Bollaert a été douchée par la VAR, intervenue pour sanctionner un hors-jeu évitable de Przemyslaw Frankowski après une combinaison sur corner. Plutôt dominateur mais inefficace (0 tir cadré), Lens a laissé passer sa chance contre Fribourg (0-0).

Les Artésiens auraient même pu céder sur les nombreux contres allemands et ont par exemple été sauvés par un tacle rageur de Kevin Danso devant sa ligne (58e). Les Sang et Or, reversés de Ligue des champions, restent invaincus à domicile en Europe cette saison, mais devront se libérer à l'extérieur pour se qualifier.