Ligue Europa : frustré en fin de match, l’OM tenu en échec par le Shakhtar Donetsk en barrages aller

SOS club français cherche désespérément plan de jeu. L'Olympique de Marseille a livré une décevante performance, jeudi 15 février, face au Shakhtar Donetsk. Les deux équipes se quittent sur un match nul (2-2), duquel il sera difficile de tirer des satisfactions, sauf peut-être les prestations de la recrue Quentin Merlin et de Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut dire que l'adversaire du soir n'avait plus joué en compétition officielle depuis deux mois, face à Porto (défaite 5-3 en C1).

Ce n’est pourtant pas une montagne infranchissable qui s’est dressée devant l’Olympique de Marseille à Hambourg. Les Ukrainiens, délocalisés à cause de la guerre et en manque de rythme, ont laissé des espaces aux Marseillais, incapables de les utiliser. Pas de quoi se rassurer avant la réception de Brest, actuel troisième de Ligue 1, dimanche. L’OM enchaîne un cinquième match sans victoire toutes compétitions confondues et retiendra son relâchement après ses deux buts marqués jeudi soir (la réponse ukrainienne arrivant en moins de quatre minutes à chaque fois).

🤯Quel scénario de dingue ! Après s'être fait rattraper une première fois trois minutes après le premier but, les Marseillais n'ont pas retenu la leçon et ont vu une nouvelle fois les Ukrainiens les rattraper en toute fin de rencontre, trois minutes après le but d'Iliman Ndiaye. — RMC Sport (@RMCsport) February 15, 2024

Peu précis, peu entreprenants, pas tranchants notamment en première période avec aucun tir cadré, les joueurs de Gennaro Gattuso se sont surtout fait peur. À la 27e minute, un but du Brésilien Eguinaldo a été refusé après une décision arbitrale étonnante : une faute de Leonardo Balerdi sifflée en amont. C’est ce même Eguinaldo qui, dix minutes plus tard, a mis la pression à Pau Lopez d’un tir aux 20 mètres, finalement non cadré.

Aubameyang et Merlin sauvent la soirée

Dans ce marasme assez général, surtout en défense et au milieu de terrain, Pierre-Emerick Aubameyang a confirmé que la Ligue Europa était sa compétition favorite avec l’OM. L'attaquant gabonais, servi par Jonathan Clauss, au second poteau, a inscrit le premier but du match, à l’heure de jeu (64e). Son sixième but en six matchs de Ligue Europa. Il est aussi pleinement impliqué sur le deuxième but marseillais. A la 89e, quand il s'est chargé d'éliminer tout le côté gauche de la défense ukrainienne avant de donner le ballon en retrait à Iliman Ndiaye, dont l'entrée a été payante.

30. En ouvrant le score face au Shakhtar, Pierre-Emerick Aubameyang a égalé Radamel Falcao (30) comme meilleur buteur de la Ligue Europa depuis sa refonte en 2009/10. Goleador. #UEL pic.twitter.com/RoJfjotGHS — OptaJean (@OptaJean) February 15, 2024

Quentin Merlin, la recrue hivernale, s'est également illustré. Au four et au moulin sur son côté gauche, l’ancien Nantais aurait pu bénéficier d’un pénalty en début de rencontre (12e minute) sur une frappe contrée par Sudakov. Il a parfois laissé un peu trop d'espace dans son dos, mais le latéral a confirmé qu'il pouvait abreuver de bonnes balles les trois attaquants.

Tout est à refaire pour les Marseillais qui peuvent ressortir frustrés de cette rencontre. L’OM recevra le Shakhtar jeudir prochain. Les Olympiens, plus à l'aise à domicile depuis le début de la saison, devront se montrer plus consistants.