Ligue Europa : Marseille, Rennes et Toulouse qualifiés pour les barrages

Si Toulouse s'est imposé face à Linz, Rennes et Marseille se sont inclinés in extremis, jeudi, lors de l'ultime journée. Les trois clubs français devront passer par les barrages pour accéder aux huitièmes de finale.

L'OM n'a pas montré grand-chose, et il l'a payé. Marseille a concédé une courte défaite face à Brighton (0-1), jeudi 14 décembre, et rétrograde à la deuxième place de son groupe, synonyme de qualification en barrages face à un reversé de Ligue des champions, et qui fait office de 16e de finale dans la compétition.

Plus tôt dans la soirée, Rennes et Toulouse se sont également qualifiés en barrages dans des scénarios opposés. Rennes devait ne pas perdre face à Villarreal pour s'assurer la première place du groupe, mais les Bretons ont cédé en fin de match (2-3) et terminent deuxièmes. Une place qu'occupera également Toulouse, vainqueur de Linz (2-1).

Enfin en Ligue Europa conférence, Lille s'est imposé d'une courte tête face à Klaksvik (1-0) et termine en tête de son groupe. Le tirage au sort des barrages, où seront Marseille, Rennes, Toulouse et Lens (reversé de Ligue des champions), aura lieu lundi 18 décembre (13h).

Marseille perd sa première place de justesse

Dans la finale du groupe face à Brighton entre les deux équipes déjà qualifiées, Marseille n'avait besoin que d'un nul pour ravir la première place aux Seagulls. Et les Olympiens ont longtemps tenu bon, sans pour autant montrer grand-chose malgré deux barres transversales trouvées. Mais ils ont finalement - et logiquement - craqué face au club anglais (0-1).

Largement dominés dans le jeu, les Phocéens avaient fait le dos rond pendant 88 minutes. Déboussolés par Brighton (13 tirs à 5), les hommes de Gennaro Gattuso pensaient tenir leur première place, mais le meilleur buteur de la compétition, Joao Pedro (six buts), est venu doucher le Stade Vélodrome et offrir la première place sur le gong à son équipe. Marseille voyait déjà les huitièmes, mais il devra batailler en barrages pour y parvenir.

Rennes s'incline au terme d'un match fou

Après une bonne phase de poules, Rennes avait simplement à ne pas perdre face à Villarreal pour s'assurer un huitième de finale de Ligue Europa. Mais les Bretons, une nouvelle fois plombés par une défense fébrile et friable, se sont inclinés en fin de match (2-3). Ils croyaient pourtant avoir arraché le match nul à la 90e+12 sur un but de Lorenz Assignon, déjà auteur de l'ouverture du score, mais l'arbitre a finalement annulé le but pour un hors-jeu à la règle obscure.

😳 Rennes perd la première place de son groupe sur cette décision arbitrale, visiblement sur hors-jeu. pic.twitter.com/7kdKAlXUTg — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2023

De quoi échauffer les Rennais et climatiser le Roazhon Park qui se voyait bien jouer un mauvais tour à Villarreal dans un match tendu (sept cartons jaunes) où les acteurs sont passés par toutes les émotions. Toujours à réaction, les Bretons avaient réduit par deux fois le score : sur un exploit individuel d'Assignon (37e) dans la foulée de l'ouverture du score sur penalty de Gerard Moreno (36e), puis sur une frappe de Ludovic Blas (79e), qui a remplacé Benjamin Bourigeaud sur blessure, après un but d'Ilias Akhomach sur une frappe déviée par Arthur Theate (63e).

Mais le capitaine Daniel Parejo est venu offrir le but de la victoire aux Espagnols (80e) avant le but refusé in extremis pour les Rennais. Cruel scénario pour les hommes de Julien Stéphan, qui concluent donc cette phase de groupes à la deuxième place. De quoi valider leur place de barragiste en "16e" de finale, mais ils nourriront sans doute des regrets d'avoir laissé échapper un match dans de telles conditions.

Toulouse saisit son destin et verra les barrages

Si Rennes et Marseille verront sans doute la place de barragiste comme un (relatif) échec, ce ne sera pas le cas de Toulouse. Dans un groupe où Liverpool était déjà assuré de la première place, la deuxième se jouait entre le Téfécé et l'Union-Saint Gilloise. Et si les Belges ont battu l'équipe B des Reds (2-1), Toulouse a fait sa part du travail en s'imposant sur la pelouse de Linz (1-2).

Dangereux en première période sur leur peu de munitions offensives, les hommes de Carles Martinez Novell ont accéléré en deuxième mi-temps, marquant d'abord par l'inévitable Thijs Dallinga (54e), puis par Gabriel Suazo (83e), alors que le LASK avait égalisé par Marin Ljubicic (61e).

🔥⚪🟣 OUIIII TOULOOOOOOUSE !



Le voilà le but probable de la qualification en barrages de C3 pour les Toulousains, grâce au nouvel entrant Suazo ! pic.twitter.com/biJhsUvNCp — RMC Sport (@RMCsport) December 14, 2023

Pour son retour en Coupe d'Europe depuis la saison 2009-2010, le TFC va donc continuer son aventure en huitièmes de finale. Après la qualification du PSG mercredi et la présence de Lens reversé en C3, la France voit donc ses six représentants franchir la phase de groupes cette saison.

Lille poursuit sa route en C4

Il aura donc fallu se tourner vers la C4 pour trouver un club français premier de son groupe jeudi. Il ne fallait qu'une victoire à Lille pour s'assurer la tête de son groupe de Ligue Europa conférence, et les Dogues n'ont pas tremblé, en allant chercher une victoire logique face au KÍ Klaksvík (3-0) grâce à... trois penaltys. Le Turc Yusuf Yazici a posé sa patte sur le match, en s'offrant le premier but de la rencontre (29e), avant d'être imité par Angel Gomes (87e) et Edon Zhegrova (90e+6) en fin de match.

Les Lillois n'ont pas rayonné, comme souvent dans cette campagne (aucun match par plus de deux buts d'écart jusqu'à jeudi) mais ils terminent invaincus et sortent premiers de leur groupe qui comptait également le Slovan Bratislava et l'Olimpija Ljubljana. Ils évitent un piégeux barrage et attendront leur adversaire en huitièmes de finale.