Ligue Europa : Marseille renverse le Shakhtar et se qualifie en huitièmes de finale pour la première de Jean-Louis Gasset

Après les éliminations de Lens, Rennes et Toulouse, Marseille avait la pression, jeudi 22 février. Le club phocéen a tenu son rang face au Shakhtar Donetsk (3-1) et sera bien présent en huitièmes de finale de Ligue Europa. Pour sa première sur le banc olympien, Jean-Louis Gasset a réussi son pari. Les retours d'une défense à trois et de Geoffrey Kondogbia au côté d'Azzedine Ounahi au milieu de terrain ont porté leurs fruits.

Tout n'a pourtant pas très bien commencé pour l'OM jeudi soir. Après seulement 50 secondes, les Ukrainiens étaient déjà à l'assaut du but marseillais, avant un pénalty concédé quelques minutes plus tard par Jonathan Clauss et transformé par Georgiy Sudakov (0-1, 12e). Mais les Olympiens se sont vite remis la tête à l'endroit dans le sillage d'un Amine Harit inspiré, passeur pour l'égalisation de Pierre-Emerick Aubameyang (1-1, 23e).

Ismaïla Sarr, le facteur X sorti du banc

Le Gabonais, très actif sur le front de l'attaque marseillaise, s'est offert son 31e but en Ligue Europa, devenant le meilleur buteur de l'histoire de la compétition devant Radamel Falcao. Le but a réveillé la ferveur du stade Vélodrome et les ardeurs des Marseillais, qui ont enchaîné les opportunités face au but de Dmytro Riznyk. Malmené au milieu de terrain par la montée en régime de Geoffrey Kondogbia, le Shakhtar a multiplié les pertes de balles, et ni Amine Harit, ni Faris Moumbagna ne sont parvenus à régler la mire pour mettre l'OM en tête au tableau d'affichage à la pause.

Finalement, c'est le coaching de Jean-Louis Gasset qui a fait la différence pour l'OM. A peine entré en jeu, le Sénégalais Ismaïla Sarr a mis à mal la défense ukrainienne par sa vitesse, poussant Yaroslav Rakistkiy à la faute dès son premier ballon. L'ancien Messin a finalement profité d'une déviation chanceuse d'Aubameyang pour donner l'avantage à Marseille (2-1, 74e), avant que Kondogbia ne parachève le succès à la suite d'un coup franc mal repoussé par la défense de Donetsk (3-1, 81e). Impuissants, les coéquipiers de Danylo Sikane ne se sont pas relevés, malgré une dernière opportunité de l'ailier brésilien Newerton, rentré en cours de match.

Contrairement à ses trois prédécesseurs, Jean-Louis Gasset a commencé par une victoire sur le banc marseillais. Les Phocéens seront les seuls représentants tricolores en huitièmes de finale de Ligue Europa. Ils connaîtront l'identité de leur adversaire vendredi à midi, lors du tirage au sort. Les huit candidats se nomment : West Ham, Brighton, les Rangers, l'Atalanta, Liverpool, Villarreal, le Slavia Prague et le Bayer Leverkusen.