Varane, Lukaku, Alaba... De la Premier League à la Liga, le tour d'Europe des principaux transferts de l'été

Memphis Depay au FC Barcelone, Romelu Lukaku à Chelsea, Jadon Sancho à Manchester United... Comme en Ligue 1, le mercato estival a été mouvementé dans les principaux championnats européens. Si la France a volé la vedette aux autres avec l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les autres cadors du Vieux Continent se sont aussi activés pour remodeler leur effectif.

Si vous n'avez pas suivi les principaux transferts de l'été, franceinfo: sport vous propose une session de rattrapage et récapitule les principaux mouvements en Premier League, Liga, Serie A et Bundesliga.

En Espagne (Liga)

• Antoine Griezmann (Atlético Madrid)

C'est à la fois l'un des mouvements les plus tardifs et surprenants. L'international français est de retour chez les Colchoneros, deux ans après son départ en Catalogne. L'affaire a failli capoter dans les dernières minutes du mercato, mardi soir, mais a finalement été officialisé... à 23h59. Griezmann est prêté un an avec une année supplémentaire en option et surtout une option d'achat obligatoire.

• David Alaba (Real Madrid)

Le défenseur autrichien ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Après treize années au Bayern Munich, David Alaba n'a pas souhaité prolonger son contrat. C'est au Real Madrid que le défenseur arrive libre, avec la perspective de remplacer la légende madrilène Sergio Ramos, parti au PSG. À 29 ans, il débarque en Espagne avec un palmarès exceptionnel : deux Ligues des champions, dix titres de champion en Bundesliga, six Coupes d'Allemagne et deux Coupes du monde des clubs.

• Memphis Depay et Sergio Agüero (FC Barcelone)

Le FC Barcelone n'aurait pas pu rêver mieux. Tous les deux en fin de contrat à l'Olympique lyonnais et Manchester City, Memphis Depay et Sergio Agüero arrivent libres au Camp Nou. Deux transferts réglés avant le départ de Lionel Messi, grand ami d'Agüero, pour le Paris Saint-Germain. Auteur de 22 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Gones l'an passé, Depay (27 ans) s'est engagé pour deux ans avec le Barça, soit jusqu'en juin 2023.

Même contrat pour "El Kun", qui quitte l'Angleterre après onze ans de mariage avec les Citizens. À 33 ans, il a marqué l'histoire de Manchester City où il a inscrit 260 buts en 390 matchs, et empilé les trophées. Mais son aventure à Barcelone est déjà compliquée avec une blessure au mollet droit qui l'éloignera des terrains jusqu'au mois d'octobre.

• Rodrigo de Paul (Atlético de Madrid)

Retour en Liga pour Rodrigo de Paul. Après un court passage à Valence entre 2014 et 2016, le milieu de terrain de l'Udinese quitte la Serie A pour retourner en Espagne, cette fois-ci, à l'Atlético de Madrid. L'Argentin de 27 ans a signé un contrat de cinq ans avec les champions d'Espagne en titre, qui ont déboursé 35 millions d'euros pour l'attirer. Un renfort de poids pour un secteur qui compte déjà Koke, Saul Niguez, Thomas Lemar ou Marcos Llorente.

• Et aussi... Erik Lamela (Séville FC), Boulaye Dia et Juan Foyth (Villarreal), Youssouf Sabaly (Betis Séville), Eric Garcia (FC Barcelone).

Le défenseur autrichien David Alaba avec le maillot du Real Madrid, qu'il a rejoint le 28 mai 2021 après treize ans passés au Bayern Munich (photo prise le 22 août 2021 lors de la rencontre de Liga entre Levante et le Real Madrid). (IVAN TERRON / DPPI via AFP)

En Angleterre (Premier League)

• Jack Grealish (Manchester City)

Le gamin de Birmingham quitte enfin son nid. Après un Euro réussi avec la sélection anglaise, battue en finale, le milieu offensif de 25 ans part d'Aston Villa, son club de toujours, pour rejoindre le champion en titre : Manchester City. Grealish a signé un contrat de six ans pour un montant record en Premier League : 117,5 millions d'euros. C'est tout simplement le transfert le plus cher de l'été 2021.

• Romelu Lukaku (Chelsea)

Retour aux sources pour Romelu Lukaku. Déjà passé par Chelsea entre 2011 et 2014, l'attaquant de l'Inter Milan, champion d'Italie et auteur de 24 buts en Serie A la saison dernière, retrouve Stamford Bridge, pour cinq ans. Avec un transfert estimé à 115 millions d'euros, il est le deuxième joueur le plus cher de l'été, juste derrière Grealish. Les Blues s'en frottent déjà les mains : Lukaku a marqué face à Arsenal pour son premier match de la saison.

• Jadon Sancho, Raphaël Varane et Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Quel mercato pour les Red Devils ! Le club mancunien a réussi trois des principaux transferts du marché estival. Quatre ans après avoir quitté Manchester City et l'Angleterre, l'attaquant du Borussia Dortmund Jadon Sancho retourne dans son pays natal pour s'engager chez le rival, Manchester United. Auteur de 38 buts et 51 passes décisives en quatre ans (2017-2021) dans le championnat allemand, le finaliste de l'Euro 2021 a signé un contrat de cinq ans chez les Red Devils, pour un transfert de 85 millions d'euros.

Et le club anglais ne s'est pas arrêté là. Il a pioché en Espagne pour recruter celui qui a été l'un des piliers de la défense du Real Madrid pendant dix ans, Raphaël Varane. Le Français s'offre un nouveau challenge dans sa carrière, et signe un contrat de quatre ans à Manchester United (juin 2025), en échange de 40 millions d'euros. Il laisse derrière lui 360 rencontres disputées en Liga, et le souvenir d'un défenseur incontournable pour la "Casa Blanca".

Enfin, les Mancuniens ont (sans doute) gardé le meilleur pour la fin avec le retour de l'icone Cristiano Ronaldo à Old Trafford. Mécontent à la Juventus de Turin, l'attaquant portugais s'est d'abord rapproché du rival Manchester City. Mais quelques heures plus tard, les Red Devils ont raflé la mise et annoncé le retour du quintuple Ballon d'Or, vainqueur d'une Ligue des champions à Manchester, en 2008. Un transfert surprise et une journée à rebondissements pour les fans de United.

• Et aussi... Ibrahima Konaté (Liverpool), Ben White et Martin Odegaard (Arsenal), Bryan Gif (Tottenham), Leon Bailey, Danny Ings et Emiliano Buendia (Aston Villa), Jannik Vestergaard et Patson Daka (Leicester), Joseph Willock (Newcastle).

Le milieu offensif Jack Grealish lors de la rencontre de Premier League entre Tottenham et Manchester City, le 15 août 2021. Le joueur anglais a rejoint les Citizens mi-août contre un chèque de 117 millions d'euros. (NURPHOTO via AFP)

En Allemagne (Bundesliga)

• Dayot Upamecano (Bayern Munich)

À Leipzig depuis 2017, le défenseur central de 22 ans rejoint le Bayern Munich où il s'est engagé jusqu'en juin 2026. Le jeune Français vient remplacer David Alaba, parti au Real Madrid, et a débuté la saison en tant que titulaire pour la Supercoupe d'Allemagne face à Dortmund. Acheté 42,5 millions d'euros, il devient la deuxième recrue la plus chère de l'histoire de la Bundesliga, après son compatriote et coéquipier Lucas Hernandez (80 millions d'euros en 2019).

• Donyell Malen (Borussia Dortmund)

À 22 ans, l'avant-centre du PSV Eindhoven quitte son pays natal et signe au Borussia Dortmund, après avoir passé trois ans chez les Rood-witten. Recruté pour 30 millions d'euros jusqu'en juin 2026, le jeune Néerlandais a la lourde tâche de remplacer l'ex-pépite des Borussens Jadon Sancho, parti à Manchester United. Auteur de deux passes décisives en quatre matchs à l'Euro 2021, il a inscrit 19 buts la saison passée avec le PSV, deuxième du championnat néerlandais.

• Josko Gvardiol (Leipzig)

Avec le départ d'Ibrahima Konaté à Liverpool, Leipzig a dû trouver son remplaçant. Et c'est Josko Gvardiol qui a la lourde tâche de le succéder. À tout juste 19 ans, le défenseur croate du Dinamo Zagreb - qui a participé à l'Euro 2021 - s'engage dans la formation allemande pour cinq ans (juin 2026). Un transfert qui a coûté 18,8 millions d'euros à Leipzig.

• Et aussi... Mitchel Bakker et Odilon Kossounou (Bayer Leverkursen), André Silva et Mohamed Simakan (Leipzig).

Le défenseur français Dayot Upamecano avec le maillot du Bayern Munich, le 4 août 2021. (DPA PICTURE ALLIANCE via AFP)

En Italie (Serie A)

• Olivier Giroud et Mike Maignan (AC Milan)

L'un est champion d'Europe avec Chelsea, l'autre champion de France avec Lille. Et les deux se sont envolés pour l'Italie, direction l'AC Milan. Après neuf ans passés dans le championnat anglais, Olivier Giroud donne un nouveau souffle à sa carrière. À 34 ans, l'attaquant français a quitté Chelsea et l'Angleterre pour la Serie A. Il s'engage auprès des Rossoneri jusqu'en juin 2023, pour un million d'euros.

Il est rejoint par son compatriote Mike Maignan, auteur d'une remarquable saison avec Lille en 2020-21. Le gardien de but de 26 ans gravit un nouvel échelon, lui qui était chez les Lillois depuis 2015. Ses 21 matchs sans encaisser de but l'an passé ont convaincu l'AC Milan d'en faire le successeur de Gianluigi Donnarumma, parti au PSG. Le Français a signé pour cinq ans en Italie et a coûté 13 millions d'euros aux Rossoneri.

Olivier Giroud, buteur contre le Panathinaïkos lors d'un match de pré-saison avec l'AC Milan, le 14 août 2021. (ETTORE GRIFFONI / DPPI via AFP)

• Rui Patricio et Tammy Abraham (AS Roma)

L'AS Rome a pioché dans le championnat anglais pour se renforcer. Nouvel entraîneur dans la capitale italienne, José Mourinho aura un compatriote dans les buts : Rui Patricio. Ancien du Sporting (2001-2018), le gardien de but de 33 ans évoluait à Wolverhampton depuis trois saisons. Le Portugais est désormais lié à l'AS Rome jusqu'en juin 2024, et son transfert a coûté 11,5 millions d'euros.

Il est rejoint par l'Anglais Tammy Abraham, qui quitte la Premier League. Barré par Romelu Lukaku à Chelsea, l'avant-centre de 23 ans découvre un nouveau championnat et s'es engagé pour cinq ans. Pour arracher le prometteur avant-centre, l'AS Rome a dû débourser 40 millions d'euros.

• Denzel Dumfries (Inter Milan)

Latéral droit au PSV Eindhoven, le Néerlandais de 25 ans quitte son pays natal pour lequel il a brillé à l'Euro 2021. Attendu par l'Inter Milan, il s'est envolé pour la Serie A pour compenser le départ d'Achraf Hakimi, nouveau Parisien. Il rejoint les champions d'Italie jusqu'en juin 2025 (quatre ans), pour 12,5 millions d'euros.

• Et aussi... Edin Dzeko et Hakan Çalhanoğlu (Inter Milan), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Salvatore Sirigu (Genoa).