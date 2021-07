Serie A : après neuf ans en Premier League, Olivier Giroud signe officiellement à l'AC Milan

Après l'annonce mercredi 14 juillet de l'arrivée d'Olivier Giroud à Milan par le directeur technique Paolo Maldini, c'est cette fois-ci le club italien qui l'a confirmé samedi 17 juillet. L'international français rejoint ainsi bien l'AC Milan la saison prochaine. Après la France et l'Angleterre, l'attaquant de 34 ans part donc à la découverte d'un nouveau championnat européen. Il portera le numéro 9 dans l'équipe lombarde.

Le champion du monde 2018 écrit ainsi un nouveau chapitre dans sa carrière. Après avoir passé neuf ans outre-Manche, six ans à Arsenal (de 2012 à 2018) et trois à Chelsea, Giroud quitte ainsi la Premier League. Malgré la signature d'une prolongation d'un an à Chelsea jusqu'en juin 2022, l'attaquant français a préféré voir ailleurs.

L'AC Milan, un club à son image

Pour son ancien entraîneur à Montpellier (2010-2012), René Girard, le choix de découvrir un nouveau championnat à 34 ans est une bonne nouvelle : "Je trouve que c'est une très belle opportunité. Il ne faut pas oublier qu'Olivier, depuis son départ de Montpellier, n'a fait que des grands clubs avec Arsenal et Chelsea. C'est tout simplement la continuité. Il a 34 ans, et comme il l'a fait jusqu'à présent, c'est un garçon qui ne s'est pas beaucoup trompé dans ses choix et sa façon de mener sa carrière. Il a toujours choisi crescendo, sans se précipiter..."

Son association potentielle avec le vétéran suédois Zlatan Ibrahimovic est aussi à prendre en compte, au sein d'un championnat italien revenu sur le devant de la scène. "Quand on connaît Ibra, qui aime aussi servir d'appui et partir de loin, je crois qu'avec Olivier, il aura ce qu'il faut. Je plains les défenses qui vont se les coltiner parce que ce sont deux gaillards sur le plan athlétique, qui en plus sont très bons sur le plan technique", poursuit le coach gardois.

Giroud rejoint un club milanais en pleine renaissance la saison dernière, et qui retrouvera cette année la Ligue des champions après huit saisons d'absence : "Ce qui est intéressant, c'est qu'il va découvrir un autre football, qu'il a côtoyé mais pas pratiqué de l'intérieur. Le football italien n'est pas le football anglais ou français. Il a déjà goûté aux deux, donc je pense que ça va être un épanouissement supplémentaire pour lui." Et un nouveau départ salutaire.

Une dernière saison en demi-teinte

Car bien qu'il ait remporté une Ligue Europa, une Coupe d'Angleterre et la Ligue des champions en mai avec les Blues, sa dernière saison fut en demi-teinte. Avec 11 buts inscrits en 31 matchs disputés toutes compétitions confondues, Giroud n'a pas forcément affolé les compteurs. Surtout, l'attaquant était à la recherche de temps de jeu, lui qui a connu de longs passages sur le banc ces dernières années, que ce soit à Arsenal ou à Chelsea.

Même en équipe de France, alors que Karim Benzema a fait son grand retour à l'occasion de l'Euro 2021, l'ancien Montpelliérain a perdu sa place de titulaire... Reste maintenant à savoir si ce changement d'air lui sera bénéfique.