Serie A : Olivier Giroud sur le point de signer à l'AC Milan selon le directeur technique Paolo Maldini

Direction la Lombardie pour Olivier Giroud. Le directeur technique de l'AC Milan, Paolo Maldini, a confirmé l’arrivée de l'international français et attaquant de Chelsea dans le club rossonero mercredi 14 juillet, lors de la cérémonie de tirage au sort du calendrier 2021-2022 de la Serie A.

"Olivier Giroud arrivera demain [jeudi] et sera notre nouvelle recrue, a affirmé le cadre milanais à DAZN. Olivier est un grand champion, c'est un joueur fiable, c'est ce que nous recherchons", a précisé Maldini, avant d'ajouter qu'un "jeune attaquant pourrait également arriver".

La Serie A après la Ligue 1 et la Premier League

Le champion du monde français, qui avait prolongé son contrat d'un an avec Chelsea, jusqu’en juin 2022, quitte la Premier League après neuf saisons passées dans deux clubs londoniens (Arsenal puis Chelsea). En trois ans et demi sous le maillot des Blues, Olivier Giroud a remporté une Ligue Europa, une FA Cup et la Ligue des champions cette saison. À bientôt 35 ans, Giroud va découvrir son troisième grand championnat européen, après avoir joué en France et en Angleterre.

Sur DAZN, Maldini a également évoqué le départ de Gianluigi Donnarumma au PSG, officialisé le même jour : "Nous sommes un peu déçus de le perdre, même si nous avons acheté un grand gardien [Mike Maignan]. Quoi qu'il en soit, Donnarumma a grandi dans notre vivier et à 22 ans il a déjà joué 250 matchs. Le voir partir, ça fait mal".