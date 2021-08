Mercato : Antoine Griezmann crée la surprise en quittant le Barça pour retourner à l'Atlético de Madrid

Ce coup-là, personne ne l'avait vu venir. Pas même le principal intéressé, sans doute. Et pourtant, Antoine Griezmann vient de surprendre tout son monde en quittant le FC Barcelone dans les toutes dernières heures d'un mercato estival 2021 déjà historique, marqué notamment par les transferts de Messi et Ronaldo. Plus encore que sa décision de quitter le Barça deux ans après son arrivée, c'est la destination choisie par Griezmann qui surprend : l'Atlético de Madrid.

Vous avez bien lu : deux ans après avoir quitté l'autre club de la capitale espagnole, champion la saison passée, Antoine Griezmann a décidé de revenir à la maison qui l'a vu briller entre 2014 et 2019. En cinq saisons chez les Colchoneros, le Français était passé de valeur sûre de la Liga à star internationale, en parallèle de son ascension en équipe de France.

Le choix du cœur



Sous les ordres de Diego Simeone, le petit ailier formé à la Real Sociedad s'était transformé en machine à presser, en plus de parfaire ses talents de buteur. Deux ans après son départ, Antoine Griezmann aura d'ailleurs le plaisir de retrouver le coach argentin aux commandes, ce qui n'est sûrement pas étranger à son choix.

A 30 ans, le champion du monde 2018 a aussi eu des touches en Angleterre pendant l'été, mais il a donc opté pour un retour romantique chez les Colchoneros. Après deux saisons plus que compliquées à Barcelone, où il n'a jamais réussi à s'exprimer ni à confirmer les attentes placées en lui, Antoine Griezmann revient chez les Matelassiers, chez lui. De quoi bien dormir dans son hôtel alsacien où il se trouve avec l'équipe de France, à la veille de France-Bosnie à Strasbourg.