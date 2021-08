Premier League : Cristiano Ronaldo quitte la Juventus et revient à Manchester united

Si sa vitesse n'est plus aussi fulgurante qu'avant, Cristiano Ronaldo garde un sens inné et déroutant du crochet. À quelques jours de la clôture du marché estival et après trois saisons passées à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter la Vieille Dame à un an de la fin de son contrat et s'est engagé avec Manchester United, a annoncé le club.

Annoncé depuis plusieurs jours du côté du champion d'Angleterre Manchester City, les commentaires allaient bon train sur sa compatibilité -ou non- avec la philosophie de jeu de Pep Gardiola. Sans oublier ses attaches avec United au point d'en faire un "traître" dans la cité mancunienne. Finalement, la star portugaise de 36 ans a renoué les liens avec son ancien club quitté en 2009 après six saisons prolifiques (118 buts). Avec les Red Devils, CR7 a remporté une Ligue des champions, trois Premier League, une Cup et une Coupe du monde des clubs.

Si son transfert dans les dernières heures du mercato constituent un séisme pour la planète football, alors même que Lionel Messi a lui changé de club cet été, le départ de Cristiano Ronaldo n'est pas surprenant. Si le nombre de clubs pouvant s'offrir les services du quintuple ballon d'or se comptaient sur les doigts de la main, les spéculations sur un éventuel départ allaient bon train. Le 16 août dernier, le média espagnol El Chiringuito avait annoncé que Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, avait contacté le Portugais. Une information par la suite démentie par le coach et le joueur. Quelques jours plus tard, son apparition sur le banc lors de la rencontre Udinese-Juventus, dimanche 22 août, avait confirmé la situation instable du Lusitanien dans le Piémont.

Selon les médias transalpins, c'est Cristiano Ronaldo lui-même qui avait demandé à être retiré du onze. La Juventus avait déjà commencé à vivre sans la star portugaise, de moins en moins au centre du projet bianconero. Sur le terrain, Massimiliano Allegri a désormais confié les clés de l'équipe (et le brassard) à l'Argentin Paulo Dybala et mise sur des joueurs d'avenir comme Federico Chiesa, Dejan Kulusevski, l'arrivant Manuel Locatelli ou encore Matthijs de Ligt.

À la conquête de nouveaux titres

Le Portugais a remporté deux titres de champion et deux Supercoupes durant ses trois saisons passées en Italie. En 134 rencontres, le natif de Funchal a marqué à 101 reprises avec les Biancenori. Mais un seul titre lui aura manqué avec le club turinois : la Ligue des champions. Déjà vainqueur de la C1 à cinq reprises (une avec Manchester United, quatre avec le Real Madrid), CR7 n'a pas fait mieux que quart de finaliste la première année, avec une élimination surprise contre l'Ajax Amsterdam. Deux sorties de route en huitièmes de finale ont suivi, contre Lyon et Porto. Un palmarès insuffisant pour rassasier le Portugais, qui rêve de conquérir un sixième ballon d'or pour égaler son grand rival Lionel Messi. En rejoignant Manchester United, Cristiano Ronaldo boucle quasiment la boucle et remet un pied dans une équipe compétitive où il retrouvera son compatriote Bruno Fernandes. Son arrivée pourrait provoquer le départ de Paul Pogba mais ceci est un autre feuilleton...