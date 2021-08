Mercato : Raphaël Varane quitte le Real Madrid pour Manchester United

Pilier de la défense du Real Madrid depuis plusieurs saisons, l'international tricolore Raphaël Varane a officiellement signé en faveur de Manchester United, samedi 14 août, pour quatre ans jusqu'en 2025. Champion du monde avec l'équipe de France au Mondial 2018 en Russie, il aura passé une décennie sous le maillot du Real Madrid pour 360 rencontres disputées au total et un palmarès rempli de trois Liga et quatre Ligues des champions.

Un nouvel élan dans sa carrière

À 28 ans, le Français tente donc le pari de l'outre-Manche et d'un nouveau championnat avec la Premier League au sein d'un club historique. Deuxième du dernier exercice, Manchester United poursuit quant à lui son recrutement haut de gamme après l'arrivée au mois de juillet de l'Anglais Jadon Sancho pour 85 millions d'euros depuis le Borussia Dortmund. Un effectif bâti pour retrouver les sommets de la Premier League : un titre que les Red Devils n'ont plus remporté depuis 2013 sous l'ère de Sir Alex Ferguson.

"Manchester United est un des clubs les plus iconiques dans le monde du football, je ne pouvais pas refuser l'opportunité de venir ici et jouer en Premier League, a expliqué Raphaël Varane dans le communiqué du club. Je veux encore accomplir beaucoup de choses dans ma carrière et je rejoins un effectif avec la même détermination pour gagner des trophées." Ole Gunnar Solskjaer, l'entraîneur des Red Devils, s'est félicité de l'arrivée "d'un des meilleurs défenseurs des dix dernières années".