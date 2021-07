Football : Manchester United annonce qu'un accord a été trouvé avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane

C'est une page qui se tourne. Après dix ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane quitte l'Espagne pour l'Angleterre. Dans un bref communiqué, Manchester United a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le club espagnol pour l'arrivée du défenseur français, à condition de passer sans encombre la visite médicale. Ce départ résonne comme un coup dur pour les Merengues qui perdent leur charnière centrale titulaire, avec également le départ de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain.

Sa venue au Real Madrid en 2011 pouvait ressembler à un conte de fées. Formé au RC Lens, le jeune défenseur a signé en Espagne à 18 ans, après avoir eu Zinédine Zidane au téléphone. "Un jour, je reçois un appel d'un numéro masqué, avec une voix que je ne connaissais pas. J'ai à peine écouté ce qu'il a dit. Dans ma tête, je me disais que c'était parfait. Mais à force d'écouter, j'ai reconnu la voix. J'étais gêné et ne savais pas quoi dire", a raconté le Français à l'AFP.

Un transfert qui s'est avéré payant puisque Varane a disputé 360 matchs et a remporté 18 titres, dont quatre Ligues des champions, avec les Merengues. Le Real a remercié l'international français dans un communiqué : "Nous le félicitons pour son professionnalisme et son comportement exemplaire pendant les dix saisons avec notre maillot. (...) Le Real Madrid tient à témoigner son affection à Raphaël Varane et à sa famille, et lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape de sa carrière professionnelle." Quatrième capitaine du club derrière Sergio Ramos, Marcelo et Karim Benzema, le champion du monde 2018 a participé à 41 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière.

Troisième recrue pour les Red Devils

Après avoir tout gagné à Madrid, le Français a donc décidé de changer d'air et d'entamer un nouveau chapitre à Manchester United. À la recherche de leur premier titre en Premier League depuis 2013, les Red Devils voient les choses en grand avec les arrivées de Raphaël Varane, Tom Heaton et Jadon Sancho.