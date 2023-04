Sport : Kylian Mbappé rencontre et joue avec des enfants au Stade de France

Mercredi 12 avril, l’association Premiers de cordée, qui initie les enfants malades et handicapés au sport, a organisé un événement au Stade de France. Kylian Mbappé était de la partie.

Ils n’en croyaient pas leurs yeux : Kylian Mbappé, rien que pour eux. "C’est un rêve de le voir ici à quelques mètres", se réjouit un petit garçon. "C’est comme si je regardais un film, il n’y a pas de mots, c’est incroyable", s’émeut un de ses camarades. Certains ont même tapé dans le ballon en compagnie du champion. Un moment sans équivalent pour les enfants malades, venus au Stade de France grâce à l’association Premiers de cordée.



4 000 enfants participants

Le nouveau capitaine des Bleus soigne son image. Avec un salaire de six millions d’euros bruts par mois, il a déjà reversé en 2018 sa prime de champion du monde de plus de 350 000 euros à l’association. "C’est beaucoup plus dur de se battre tous les jours contre la maladie. J’ai une admiration pour ces enfants, c’est un plaisir pour moi de voir ces petits guerriers combattre leur quotidien", a-t-il déclaré. Un grand moment d’émotion pour les 4 000 enfants présents.