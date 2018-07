Coupe du monde: les supporters français en Russie s'occupent en attendant la finale

L'équipe de France est déjà arrivée dans la capitale russe ce samedi 14 juillet vers midi et les joueurs ont pris leur chambre vers 13 h. Après leur déjeuner, un "programme très classique les attend" explique le journaliste Anthony Jolly : "une conférence de presse pour le capitaine Hugo Lloris et le sélectionneur Didier Deschamps à 15h45. Les Bleus iront ensuite s'entrainer à 16h30." Du côté des supporters français, la principale préoccupation ce samedi 14 juillet au matin était de prendre la pose devant les appareils photo des Russes. Depuis le début de la compétition, et surtout depuis que les Bleus sont en finale, ils sont devenus des attractions.

Des supporters impatients

La finale dimanche 15 juillet, certains Français présents depuis le deuxième match des Bleus en Russie, l'attendent avec impatience. "On ne pense qu'à ça" confie un père de famille. Son fils, lui, réfléchit au scénario de la finale : "on va gagner soit 1-0, soit 2-0, soit 3-0". En attendant, à Moscou (Russie), la plupart des Français profitent du charme de la place Rouge, visitent les musées, le Kremlin et trinquent en terrasses à la Coupe du monde, en espérant qu'à la fin, l'adition ne soit pas trop salée.