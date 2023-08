Ferrand-Prévot indétrônable, énième revirement dans le dossier Mbappé, Mondial terminé pour les Bleues… Le récap sport du week-end

Vous n'avez pas eu le temps de suivre l'actualité sportive ce week-end ? Franceinfo: sport vous en rappelle les grandes lignes.

Le sport français en a vu de toutes les couleurs ce week-end. De l'or tout d'abord en Ecosse, avec le triomphe total de Pauline Ferrand-Prévot en VTT lors des Mondiaux de cyclisme. Mais on a aussi broyé du noir à des milliers de kilomètres de là, en Australie, où les Bleues ont quitté la Coupe du monde de football après un scénario aussi fou que frustrant. La Ligue 1 a également repris ses droits, le PSG vampirisant toujours l'actualité.

Football : les Bleues quittent la Coupe du monde sur un thriller

L'objectif des demi-finales fixé au sélectionneur Hervé Renard ne sera pas atteint. L'équipe de France féminine de football s'est inclinée, samedi, en quarts de finale de la Coupe du monde contre le co-pays hôte, l'Australie (0-0, 7-6 t.a.b) au terme d'une séance de tirs au but suffocante. Les Bleues sont tombées au même stade que lors de la précédente édition, pour quelques centimètres et le poteau qui a renvoyé la tentative de la dernière tireuse française, Vicki Becho.

Avant ce dénouement cruel, la prestation tricolore avait été inégale, les Bleues ayant globalement subi les assauts australiens, sans pour autant craquer. Les demi-finales verront l'Espagne affronter la Suède mardi, et l'Australie faire face à l'Angleterre, mercredi.

Rugby : les Bleus se reprennent in extremis contre l'Ecosse

Battu une semaine plus tôt pour leur premier match de préparation en vue de la Coupe du monde en septembre, le XV de France a pris sa revanche samedi contre l'Ecosse (30-27). Comme lors de l'acte I à Murrayfield, les hommes de Fabien Galthié ont dominé la première partie de la rencontre, menant 27-10 à l'heure de jeu, avant de se mettre en difficulté. Les Français n'ont assuré leur succès qu'à deux minutes de la sirène sur une pénalité de Thomas Ramos, aligné comme la plupart des cadres tricolores.

☕ 🥐 Revivez en images la première victoire du #XVdeFrance dans ces Summer Nations Series dans une ambiance exceptionnelle à Saint-Etienne 🔥



𝑩𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒎𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆 𝒂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒔 ! 😁#FRAECO #UnisPourUnRêve #NeFaisonsXV pic.twitter.com/F2qWPT3XVR — France Rugby (@FranceRugby) August 13, 2023

Outre cette victoire poussive, les Bleus ont aussi plusieurs blessés à déplorer. Sorti en cours de match, Romain Ntamack suscite l'inquiétude après s'être tenu le genou sur un contact. Il souffre d'une "hyperextension du genou, avec une légère tension ligamentaire", selon son sélectionneur. Cyril Baille (mollet) et Jonathan Danty (abdominaux) ont aussi dû céder leur place à 25 jours du match d'ouverture du Mondial contre la Nouvelle-Zélande.

Mondiaux de cyclisme : Ferrand-Prévot et le BMX triomphent... Feu d'artifice tricolore pour conclure

Déjà titrée sur le VTT short track, Pauline Ferrand-Prévot a rempli tous ses objectifs en remportant l'épreuve de VTT cross-country samedi, le même format que celui disputé lors des Jeux olympiques. "PFP" a écrasé la concurrence, terminant avec plus d'une minute d'avance sur une autre Française, Loana Lecomte, qui a assuré un doublé tricolore.Pauline Ferrand-Prévot a remporté son cinquième titre mondial dans la spécialité, un record.

Dans le même temps, dans les rues de Glasgow, le cyclisme sur route français a retrouvé un peu le sourire. Auteur d'un sacré numéro pour résister au retour des favoris alors qu'il était le dernier survivant de l'échappée, Axel Laurance est devenu champion du monde espoirs de la course en ligne. Il succède notamment à Benoît Cosnefroy et Arnaud Démare, autres grands noms tricolores sacrés avant lui chez les U23.

Les pilotes français du BMX ont suivi la cadence dimanche. Ils étaient cinq sur huit au départ de la finale du BMX Race et ont monopolisé les trois marches du podium à l'heure de refermer les Mondiaux de Glasgow : l'or pour Romain Mahieu, l'argent pour Arthur Pilard et le bronze pour Joris Daudet. Un scénario digne d'un rêve, à un an des JO de Paris. D'autant que derrière aussi, ça pousse. Tessa Martinez a décroché le titre espoirs chez les femmes, Mateo Colsenet a conquis l'argent.

Ligue 1 : Mbappé écarté puis réintégré, Neymar chassé, un nul pour débuter… Week-end agité au PSG

A croire que deux jours suffisent amplement au Paris Saint-Germain pour bouleverser tout son avenir. Alors que le club parisien était engagé dans un bras de fer avec sa star Kylian Mbappé, l'attaquant français a finalement été réintégré au groupe professionnel dimanche, laissant entrevoir la possibilité qu'il reste cette saison… voire plus.

Tendance inverse pour Neymar, en revanche. Le club saoudien d'Al-Hilal a transmis "une très belle offre" à Paris et le Brésilien est tenté par cette nouvelle destination. Elle viendrait mettre fin à six ans au PSG et à une époque toute entière du club.

Kylian Mbappé, Neymar, mais aussi Marco Verratti et la dernière recrue Ousmane Dembélé, officialisée samedi n'étaient pas sur la feuille de match pour la 1re journée de Ligue 1, qui a vu Paris être accroché sans gloire à domicile par Lorient (0-0). Succès en revanche pour Marseille (2-1 contre Reims) avant son 3e tour préliminaire de la Ligue des champions contre le Panathinaïkos. Le premier leader de la saison se nomme Rennes, après sa démonstration contre Metz (5-1).

Basketball : Tony Parker intronisé au Hall of Fame

Il est le premier Français à avoir le droit à un tel honneur. Tony Parker a été intégré à la prestigieuse liste du Hall of Fame lors d'une cérémonie samedi. Cette institution, véritable panthéon de la balle orange, récompense les différents acteurs les plus marquants de l'histoire de ce sport. "Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais pu imaginer entrer au Hall of Fame. C'est juste fou, j'ai du mal à réaliser", a déclaré "TP", quatre fois champion NBA avec les San Antonio Spurs et meilleur joueur des finales 2007.

L'ancien meneur de l'équipe de France était notamment entouré dans cette promotion 2023 de son ancien coach au sein de la franchise texane, Gregg Popovich, ou encore de deux autres des géants européens à avoir accéléré l'internationalisation de ce sport : l'Allemand Dirk Nowitzki, et l'Espagnol Pau Gasol. Tous ont été récompensés en même temps que l'ex-star du Miami Heat, Dwyane Wade.