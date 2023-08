NBA : Tony Parker devient le premier Français intronisé au Hall of Fame, panthéon du basket américain

Aux côtés de Gregg Popovich, son entraîneur aux Spurs, le quadruple champion NBA a officiellement rejoint toutes les légendes du basket, samedi à Springfield.

Tony Parker entre un peu plus dans l'histoire du sport. Le Français, quadruple champion NBA avec les San Antonio Spurs (2003, 2005, 2007 et 2014), a été intronisé au Hall of Fame, samedi 12 août à Springfield (Etats-Unis). Depuis la première classe de 1959, ils sont 197 anciens joueurs à avoir été intronisés par le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, l'instance qui gère ce panthéon du basket.

Tony Parker rejoint toutes les légendes de la balle orange, de Michael Jordan à Kareem Abdul-Jabbar, en passant par Bill Russell ou Kobe Bryant. "Même dans mes rêves les plus fous, jamais je n'aurais pu imaginer entrer au Hall of Fame. C'est juste fou, j'ai du mal à réaliser", a déclaré le premier Tricolore a recevoir ce privilège.

Un habitué des récompenses

Parmi les honneurs qui lui ont déjà été accordés, Tony Parker a vu son maillot retiré par les Spurs en 2019. Mais le Hall of Fame, c'est un "cran au-dessus, tu entres dans une autre galaxie". Pour préparer son intronisation, "TP" s'est replongé dans les grands moments de sa carrière en NBA et s'est inspiré des discours de Michael Jordan et Magic Johnson "pour remercier" ceux qui l'ont aidé dans sa carrière.

"Mon aventure a commencé par un grand rêve. Je voulais rêver grand : aller en NBA et devenir le premier meneur européen à réussir là-bas. Je dis toujours qu’il faut rêver grand et que, quand tu dis ton rêve à quelqu’un mais qu’il ne se moque pas de toi, alors c’est que tu ne rêves pas suffisamment grand. Quand j’étais en France, on me disait tout le temps que j’étais trop petit, trop maigre et que je n’allais pas réussir… Aujourd’hui ? C’est moi qui rigole", a lancé l'ancien meneur des Spurs et des Bleus.

Quatre ans après avoir pris sa retraite des parquets, Tony Parker a été introduit par Manu Ginobili et Tim Duncan, déjà membres du Hall of Fame, et avec lesquels il forma un des plus redoutables trios de l'histoire des Spurs. L'ancien meneur français a également participé à l'intronisation de Gregg Popovich, quintuple champion sur le banc de San Antonio et coach le plus victorieux en NBA (1364 victoires). "Tu es incroyable", a lancé Parker à Popovich. "Tu m'as jeté au feu à 19 ans... Tu as toujours été un deuxième père pour moi, Pop. Tout ce que tu as fait pour ma famille et moi, je l'apprécie. Je te remercie. Je t'aime".

Trois Européens intronisés

Au sein de la cuvée 2023, figurent deux autres Européens : l'Allemand Dirk Nowitzki, 6e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, sacré en 2011 avec Dallas, et l'Espagnol Pau Gasol, deux fois champion avec les Lakers en 2009 et 2010. Dwyane Wade, trois fois titré avec Miami (2006, 2012 et 2013), est le seul Américain à compléter le quatuor d'anciens joueurs.

Autre membre de la "galaxie Spurs", l'ancienne joueuse Becky Hammon, que Tony Parker a qualifié de "grande soeur" et devenue un temps assistante de Gregg Popovich à San Antonio, a également été intronisée. Elle avait été la première femme à coacher lors d'un match NBA, le 30 décembre 2020.